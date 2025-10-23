Quedó detenido por ser sospechoso de acosar a menores de edad El sujeto fue señalado en las últimas horas como presunto autor de abusos a alumnos de una escuela de fútbol en Yerba Buena.

Un entrenador de fútbol infantil está siendo investigado por presuntos abusos sexuales cometidos contra menores de entre 11 y 15 años. Según confirmaron fuentes judiciales y policiales, las víctimas serían chicos que participaban en las actividades deportivas que el acusado dirigía. Los investigadores no descartan que en las próximas horas puedan sumarse más testimonios, a medida que se avance con las entrevistas y declaraciones de las familias involucradas.

El subcomisario, Martín Fernández, jefe de la Sección Análisis e Informática Forense del D2, brindó detalles de la detención del hombre investigado por grooming, el procedimiento se llevó a cabo en la tarde de este miércoles en la zona sur de la capital.

“Conforme con las directivas emanadas por la Unidad Fiscal de la Integridad Sexual Número 2 del Centro Judicial Capital, en relación con una orden de detención impartida por el doctor Alfredo Taboada en una causa de ciberacoso en el que es investigado un hombre de 30 años acusado acosar a menores mediante mensajes. De esta manera, cerca de las 19:00 logramos interceptar a esta persona, quien estaba en compañía de un familiar y fue detenida, sin oponer resistencia y ya se encuentra a disposición de la Justicia”, precisó Fernández.

Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. Se trata del artículo 131 del Código Penal argentino, donde se establece que el “grooming” es un delito penal, descripto en la Ley 26.904 sancionada el 13 de noviembre de 2013.

