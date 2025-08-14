¿Como trabajará el comercio este viernes 15 de agosto?, día no laborable Este viernes 15 será día no laborable con fines turísticos, lo que significa que trabajar o no dependerá de cada empleador, y en caso de hacerlo, se abonará como una jornada normal, el sábado atención horario corrido.

En el marco de estas fechas, la Cámara de Comercio de Tucumán anunció que el sábado 16 de agosto los comercios locales trabajarán en horario corrido, con el objetivo de facilitar las compras previas a la celebración del Día del Niño.

La iniciativa busca incentivar el consumo, apoyar a los comerciantes tucumanos y fortalecer el vínculo con la comunidad.

En cuanto al domingo 17 de agosto, feriado nacional por el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, no se trabaja y los empleados no están obligados a hacerlo.