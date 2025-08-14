En el marco de estas fechas, la Cámara de Comercio de Tucumán anunció que el sábado 16 de agosto los comercios locales trabajarán en horario corrido, con el objetivo de facilitar las compras previas a la celebración del Día del Niño.
La iniciativa busca incentivar el consumo, apoyar a los comerciantes tucumanos y fortalecer el vínculo con la comunidad.
En cuanto al domingo 17 de agosto, feriado nacional por el paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín, no se trabaja y los empleados no están obligados a hacerlo.