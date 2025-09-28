El MPF investiga la muerte de un hombre en pasaje Celedonio Gutiérrez al 500 El cuerpo de un masculino de 61 años fue encontrado al costado de las vías.

Un hombre de 61 años fue hallado sin vida este sábado por la mañana al costado de las vías del pasaje Celedonio Gutiérrez al 500, en San Miguel de Tucumán. El Ministerio Público Fiscal (MPF) investiga las circunstancias del hecho, aunque en un primer momento se descartaron signos de violencia en el cuerpo.

El hallazgo se produjo cerca de las 8:00, cuando un vecino advirtió la presencia del cadáver y dio aviso a la policía. Minutos más tarde, la esposa del fallecido reconoció el cuerpo, confirmando que se trataba de un vecino que residía a pocos metros del lugar y que habría salido de su departamento durante la madrugada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, subrogada por el fiscal Carlos Sale, quien se presentó en el sitio junto a las distintas divisiones del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). Bajo la coordinación de la funcionaria Silvina Ojeda, los peritos trabajaron en el relevamiento de pruebas y la recolección de muestras para ser analizadas.

Fuentes judiciales señalaron que el cuerpo será trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizará la autopsia en las próximas horas con el fin de establecer la causa de la muerte.