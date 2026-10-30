Jaldo amplió los subsidios eléctricos y alcanzarán a más de 366 mil hogares tucumanos La medida comenzará a regir en noviembre y elevará de 131 mil a 366 mil la cantidad de viviendas residenciales beneficiadas con algún tipo de subsidio energético.

El gobernador Osvaldo Jaldo confirmó que Tucumán comenzará a implementar en noviembre la ampliación de los subsidios a la energía eléctrica para las zonas cálidas, una medida que permitirá extender la cobertura de 131 mil a 366 mil hogares residenciales de la provincia. El mandatario brindó detalló las gestiones realizadas ante el Gobierno nacional en Buenos Aires.

Jaldo explicó que la resolución que habilita la medida ya fue formalizada, luego de completar las firmas pendientes. La ampliación busca compensar los costos de refrigeración en las provincias del norte argentino y extender el alcance de la asistencia energética a las familias tucumanas.

“Hemos terminado de formalizar esa resolución para las zonas cálidas, que se empieza a instrumentar a partir de noviembre en la provincia de Tucumán”, sostuvo el gobernador.

Coordinación con Nación ante las previsiones climáticas

Durante su agenda en Buenos Aires, el mandatario también mantuvo reuniones con representantes del Ministerio del Interior de la Nación para abordar cuestiones vinculadas con las previsiones de lluvias y tormentas asociadas al fenómeno de El Niño.

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“Ya entramos en el mes de noviembre y tenemos anuncios muy duros de lo que es El Niño y las tormentas, no solo en Tucumán, no solo en Argentina, hoy vemos lo que está pasando en todo el mundo”, expresó.

En ese contexto, el gobernador destacó la importancia de mantener el diálogo con las autoridades nacionales y coordinar acciones frente a los posibles efectos de los fenómenos climáticos.

La planificación para el cierre del año

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Otro de los temas abordados en las reuniones fue la planificación financiera e institucional de cara al cierre de 2026. Jaldo indicó que la Provincia ya presentó el proyecto de Presupuesto ante el Poder Legislativo y que las conversaciones con Nación permitieron intercambiar opiniones y mantener las comunicaciones necesarias para la última etapa del año.

“Fui a plantear algunas cuestiones que tienen que ver directamente con eso, y luego también a planificar conjuntamente con el Ministerio del Interior de la Nación para llegar al 31 de diciembre, ya que el presupuesto de la provincia de Tucumán ya lo hemos presentado al Poder Legislativo”, afirmó.

El mandatario destacó así la continuidad de las gestiones ante el Gobierno nacional en materia energética, de prevención frente a las contingencias climáticas y de planificación para el cierre del año.