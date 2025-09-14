El Norte Rock 2025 se impone nuevamente con una exitosa edición El Norte Rock 2025 se consolidó como un éxito rotundo en Tucumán, reuniendo a miles de personas y combinando música nacional e independiente con talento local y actividades culturales.

La cuarta edición del Norte Rock, organizada por Cerveza Norte en el Predio Castillo de Perón y Bascari, volvió a confirmar su lugar como un evento imprescindible para los amantes de la música y la buena cerveza. Con entradas agotadas semanas antes, el festival reunió a miles de personas que disfrutaron de una jornada inolvidable, combinando la mejor música con el imponente paisaje tucumano.

El escenario principal vibró con la potencia de Airbag, la energía de Babasónicos y la frescura indie de Silvestre y la Naranja, mientras que el talento local brilló a través de Luciana Tagliapietra y Vuelen Pájaros, encargados de abrir la jornada y demostrar que el norte argentino tiene una voz propia que crece año tras año. Esta edición contó además con un escenario renovado y de mayor infraestructura, que potenció la experiencia sonora y visual.

Más allá de la música, el Norte Rock reafirma su rol como motor cultural y social, generando empleo, impulsando la economía local y acercando a los fanáticos a sus artistas favoritos sin necesidad de viajar a otras provincias. Familias, grupos de amigos y nuevas generaciones se reunieron bajo una misma pasión, consolidando el festival como un punto de encuentro intergeneracional.

El Beer Garden se convirtió nuevamente en un espacio destacado, con puestos ampliados para compra y retiro de cervezas, superando las expectativas y convirtiéndose en un área indispensable dentro del festival.

El éxito de esta edición 2025 demuestra que el Norte Rock trasciende como un festival, consolidándose como marca registrada de identidad, cultura y música, posicionando al norte argentino en el centro del mapa del rock nacional y proyectando un futuro de crecimiento y consolidación.