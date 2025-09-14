Prisión preventiva para el acusado de intentar raptar a dos menores El acusado fue aprehendido el 13 de septiembre por personal de la Comisaría de San Andrés después de recibir dos denuncias informando que un sujeto que se trasladaba en un automóvil intentó persuadir a dos menores para subirlas al vehículo.

El acusado fue aprehendido el 13 de septiembre por personal de la Comisaría de San Andrés después de recibir dos denuncias informando que un sujeto que se trasladaba en un automóvil intentó persuadir a dos menores para subirlas al vehículo. La Policía divisó al sospechoso en inmediaciones de las rutas 9 y 306. Cuando los efectivos se acercaron, intentó escapar, pero lograron interceptarlo en ruta 9 y calle Congreso de Banda del Río Salí, siendo trasladado a dependencia policial.

Este domingo 14 de septiembre se llevó a cabo a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), la audiencia correspondiente al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción. El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, a cargo de Mariana Rivadeneira, quien fue representada por la auxiliar de fiscal Mónica Torchan.

La Fiscalía formuló cargos por los delitos calificados como rapto en grado de tentativa y corrupción de una menor de 18 años y rapto en grado de tentativa y corrupción de una menor de 13 años,

ambos en calidad de autor; requiriendo en contra del mismo la prisión preventiva por 45 días para avanzar en las medidas investigativas correspondientes. El juez interviniente resolvió haber lugar a los planteos que fueron formulados por la acusación pública.

“Se trata de delitos graves cometidos contra menores de edad, lo que revela por parte del imputado una particular selección respecto a las víctimas, resultando de suma importancia tener en cuenta el interés superior del niño teniendo en cuenta que son víctimas vulnerables. Fue una situación que conmocionó a todos los vecinos de la zona”, destacó la investigadora del MPF.

La acusación

Primer hecho

E1 12 de septiembre, a las 21:00 horas, en circunstancias que una menor de 15 años regresaba de un negocio cercano a su domicilio ubicado en la localidad de San Andrés, fue que el acusado, a bordo de un automóvil, detuvo la marcha, la llamó para que se acercara y le mostró un video pornográfico desde su celular, corrompiendo de esta manera a la menor, para en ese momento tomarla del brazo por la fuerza e intentar subirla al vehículo, con intenciones de menoscabar su integridad sexual, no logrando su cometido en razón que la víctima pudo resistirse y logró sacárselo de encima, siendo auxiliada por familiares, mientras el sujeto se daba a la fuga.

Segundo hecho

Momentos más tarde, a las 22:30 del mismo día, en circunstancias que una menor de 12 años salió a comprar en un negocio en San Andrés, fue que el acusado, a bordo de un automóvil, detuvo la marcha, llamó a la niña y desde su celular le mostró un video pornográfico, corrompiendo de esta manera a una menor, para luego tomarla por la fuerza, con intenciones de menoscabar su integridad sexual, comenzando un forcejeo, logrando la niña soltarse y evitar que este individuo la subiera al auto, saliendo en pedido de ayuda, siendo auxiliada por familiares, mientras el individuo escapaba.