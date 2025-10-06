El precio del bioetanol aumentó 4% tras gestiones de la Provincia Pasó de $857,000 a $891,286 por litro, resultado de las negociaciones impulsadas por el ministro de Economía de Tucumán.

En el marco de lo establecido por la Ley N° 27.640 de Biocombustibles, el precio del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar pasó de $857,000 a $891,286 por litro lo que representa un aumento del 4%, según lo dispuesto por la Resolución 386/2025 de la Secretaría de Energía de la Nación, publicada este lunes en el Boletín Oficial.

Este incremento es resultado de las negociaciones que el Gobierno de Tucumán, encabezadas por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, viene realizando mes a mes ante las autoridades nacionales, con el objetivo de garantizar una actualización acorde a los costos del sector sucroalcoholero y de sostener la competitividad de la industria local.

La medida establece que el nuevo valor regirá para las operaciones de octubre de 2025, hasta la publicación de un nuevo precio, y que el plazo de pago del bioetanol no podrá exceder los 30 días corridos desde la fecha de factura correspondiente.