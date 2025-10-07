Carla de Aranzamendi: “Seguimos sin mejoras y esperamos que mañana el Congreso acompañe a la ciencia” La reconocida bióloga Carla de Aranzamendi, investigadora del CONICET, visitó Tucumán y fue entrevistada en Canal 8, donde advirtió que la comunidad científica continúa trabajando en un contexto de fuerte desfinanciamiento y sin mejoras en las condiciones laborales. En la previa a la votación de la Ley de Emergencia en Ciencia y Técnica, prevista para este miércoles en el Congreso, la científica pidió “el apoyo a la gente de la ciencia” y alertó sobre la crítica situación del sector.

“Se nos está dificultando el día a día porque los sueldos son bajos, no tenemos becarios ni fondos para investigar. Esperamos que mañana los legisladores acompañen, porque la ciencia da soberanía y sin ella un país no puede crecer”, afirmó durante la entrevista televisiva.

De Aranzamendi estuvo en Tucumán para recibir una distinción del vicegobernador Miguel Acevedo, en reconocimiento a su aporte al estudio del Mar Argentino, y para participar de la conferencia “Biodiversidad argentina”, que se realizará este martes en la Facultad de Ciencias Naturales e IML.

La investigadora también fue consultada sobre el encuentro con estudiantes realizado en la Legislatura, donde compartió experiencias de la Campaña Talud Continental IV, transmitida en vivo desde el fondo del Mar Argentino.“Fue increíble. Nosotros solemos dar charlas en escuelas o por videollamadas, pero este streaming generó algo que nunca había pasado en todo el país. La gente empezó a valorar la ciencia, a verla como una carrera importante. Eso fue algo totalmente distinto y emocionante”, expresó.

La científica cordobesa subrayó la importancia de divulgar el trabajo científico a través de los medios y las redes sociales, para acercar la ciencia a la sociedad:“La gente muchas veces no sabe lo que hacemos ni entiende por qué es fundamental. Este proyecto mostró que la ciencia también emociona y nos conecta como país”.

Durante su visita, de Aranzamendi agradeció el reconocimiento provincial y destacó la necesidad de sostener políticas públicas estables para el sector:“No queremos dejar de hacer ciencia en Argentina. Necesitamos que se mantengan los subsidios y que no se desfinancie lo que tanto costó construir”.

La conferencia “Biodiversidad argentina: la investigación científica como proceso para comprender, describir y explicar el mundo que nos rodea” se desarrollará este martes 7 de octubre, a las 18, en el Anfiteatro de la Facultad de Ciencias Naturales e IML (Miguel Lillo 205), con entrada libre y gratuita.