El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada inestable La mañana arranca con visibilidad reducida y una humedad casi total. Con el correr de las horas llegarán las lloviznas y la inestabilidad se profundizará hacia el cierre del día.

El paraguas y la precaución al volante serán los grandes aliados de los tucumanos para cerrar la semana. Este viernes 10 de abril, la ciudad de San Miguel de Tucumán y sus alrededores se enfrentan a una jornada netamente otoñal e inestable, dominada por la alta nubosidad y las precipitaciones.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el dato más preocupante de las primeras horas del día es la reducción significativa de la visibilidad, por lo que se recomienda extrema prudencia a quienes deban circular por rutas y accesos a la capital.

El pronóstico detallado para este viernes

Mañana de niebla y humedad sofocante: El día comienza con densos bancos de niebla y una visibilidad catalogada como “mala”. La temperatura base se ubica en los 18 grados , pero el ambiente se siente sumamente pesado debido a una humedad que trepa al 97 por ciento . La probabilidad de lluvia es baja (10%) y el viento del sudoeste es prácticamente imperceptible (0 a 2 kilómetros por hora).

El día comienza con densos bancos de y una visibilidad catalogada como “mala”. La temperatura base se ubica en los , pero el ambiente se siente sumamente pesado debido a una . La probabilidad de lluvia es baja (10%) y el viento del sudoeste es prácticamente imperceptible (0 a 2 kilómetros por hora). Tarde de lloviznas: Para después del mediodía, el panorama empeora. Las nubes bajas darán paso a lloviznas intermitentes sobre la ciudad. El termómetro apenas registrará un leve repunte, alcanzando una máxima de 21 grados . La calma en el ambiente se mantendrá, con vientos del sudoeste rotando a velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Para después del mediodía, el panorama empeora. Las nubes bajas darán paso a intermitentes sobre la ciudad. El termómetro apenas registrará un leve repunte, alcanzando una máxima de . La calma en el ambiente se mantendrá, con vientos del sudoeste rotando a velocidades de entre 0 y 2 km/h. Noche pasada por agua: Hacia el final de la jornada, la inestabilidad cobrará mayor fuerza. La temperatura descenderá a los 17 grados y la probabilidad de lluvias aumentará drásticamente, ubicándose entre un 40 y un 70 por ciento. Además, el viento del sudoeste incrementará levemente su intensidad, soplando a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.