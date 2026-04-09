Murió un chofer de colectivo tras desvanecerse mientras conducía El conductor de la línea 106 perdió el control del vehículo tras descompensarse y colisionó contra una unidad de la línea 118. Falleció mientras era trasladado al hospital.

Un grave accidente de tránsito se registró en la intersección de calle Santiago y avenida Mitre, en la capital tucumana, cuando un colectivo de la línea 106 colisionó contra una unidad de la línea 118.

Según las primeras informaciones, el chofer del interno de la línea 106 habría sufrido una convulsión mientras conducía, lo que provocó que perdiera el control del vehículo y terminara impactando contra el otro colectivo.

Tras el siniestro, el conductor fue asistido de inmediato con maniobras de primeros auxilios por personas presentes en el lugar y personal que acudió a la emergencia. Sin embargo, su estado era crítico y fue trasladado de urgencia hacia el hospital Centro de Salud.

Fuentes indicaron que, pese a los esfuerzos médicos, el chofer —identificado como Juan Antonio Coronel— habría fallecido durante el trayecto al nosocomio.

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Las circunstancias del hecho continúan bajo investigación para determinar con precisión cómo se desencadenó el episodio.