El SMN anticipa un domingo cálido y mayormente nublado en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional anticipa que este domingo 2 de noviembre, la temperatura rondará entre 18 y 29.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este domingo 2 de noviembre una jornada cálida y con cielo mayormente nublado en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzará los 29°C.

Durante la mañana, el cielo se presentará mayormente cubierto, con una temperatura que rondará los 24°C. Según el parte oficial, existe una probabilidad de lluvia del 10%, con vientos leves del oeste entre 7 y 12 km/h. La humedad será del 78% y la visibilidad se mantendrá en buenas condiciones.

Hacia la tarde, se mantendrán las mismas condiciones de nubosidad, con vientos del sector oeste de intensidad moderada y una temperatura máxima prevista de 28°C.

Por la noche, el ambiente continuará templado y húmedo, con una temperatura estimada en 23°C. Los vientos rotarán al noroeste, manteniendo velocidades entre 7 y 12 km/h, y la probabilidad de lluvias aumentará, ubicándose entre el 10 y el 40%.