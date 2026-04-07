Luego de las severas tormentas que dejaron calles anegadas, familias evacuadas y clases suspendidas, el clima finalmente empieza a darle un respiro a los tucumanos. Para este martes 7 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el cese definitivo de las precipitaciones en San Miguel de Tucumán, lo que traerá un alivio fundamental para las tareas de limpieza y asistencia en las zonas más castigadas por el agua.
Aunque el paraguas ya no será estrictamente necesario, el ambiente otoñal llegó para quedarse. La jornada se presentará gris, bastante fresca y con un alto índice de humedad.
El pronóstico detallado para este martes
- Mañana fresca y húmeda: El martes arranca con el cielo mayormente nublado y una temperatura base de 16 grados. Pese a que no se esperan lluvias, el ambiente se mantiene muy pesado con una humedad del 96 por ciento, aunque afortunadamente la visibilidad se reporta como buena. Los vientos soplan desde el sur a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora.
- Tarde gris, pero sin agua: Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará mayormente nublado y el termómetro marcará un leve ascenso hasta tocar los 21 grados, siendo esta la temperatura máxima de la jornada. El viento rotará hacia el sector noreste, disminuyendo su intensidad (7 a 12 km/h).
- Noche estable: Hacia el final del día, la temperatura volverá a descender para acomodarse nuevamente en los 16 grados. Los vientos volverán a soplar desde el sur (13 a 22 km/h) y la probabilidad de lluvias se mantendrá en niveles mínimos o nulos, garantizando una noche tranquila.