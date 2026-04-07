El tiempo da una tregua en Tucumán: martes gris y fresco, pero sin lluvias a la vista Tras el violento temporal de los últimos días, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada de alivio para la provincia. El cielo permanecerá mayormente nublado, la humedad seguirá alta y la máxima apenas rozará los 21 grados.

Luego de las severas tormentas que dejaron calles anegadas, familias evacuadas y clases suspendidas, el clima finalmente empieza a darle un respiro a los tucumanos. Para este martes 7 de abril, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé el cese definitivo de las precipitaciones en San Miguel de Tucumán, lo que traerá un alivio fundamental para las tareas de limpieza y asistencia en las zonas más castigadas por el agua.

Aunque el paraguas ya no será estrictamente necesario, el ambiente otoñal llegó para quedarse. La jornada se presentará gris, bastante fresca y con un alto índice de humedad.

El pronóstico detallado para este martes

Mañana fresca y húmeda: El martes arranca con el cielo mayormente nublado y una temperatura base de 16 grados . Pese a que no se esperan lluvias , el ambiente se mantiene muy pesado con una humedad del 96 por ciento , aunque afortunadamente la visibilidad se reporta como buena. Los vientos soplan desde el sur a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

El martes arranca con el cielo y una temperatura base de . Pese a que , el ambiente se mantiene muy pesado con una , aunque afortunadamente la visibilidad se reporta como buena. Los vientos soplan desde el sur a una velocidad moderada de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Tarde gris, pero sin agua: Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará mayormente nublado y el termómetro marcará un leve ascenso hasta tocar los 21 grados , siendo esta la temperatura máxima de la jornada. El viento rotará hacia el sector noreste, disminuyendo su intensidad (7 a 12 km/h).

Para después del mediodía, las condiciones se mantendrán estables. El cielo continuará y el termómetro marcará un leve ascenso hasta tocar los , siendo esta la temperatura máxima de la jornada. El viento rotará hacia el sector noreste, disminuyendo su intensidad (7 a 12 km/h). Noche estable: Hacia el final del día, la temperatura volverá a descender para acomodarse nuevamente en los 16 grados. Los vientos volverán a soplar desde el sur (13 a 22 km/h) y la probabilidad de lluvias se mantendrá en niveles mínimos o nulos, garantizando una noche tranquila.