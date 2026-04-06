Se realizó la reapertura de la Secundaria Zavaleta La institución gozará de un sector exclusivo compuesto por seis aulas para los alumnos y dos para sala de maestros y dirección. También se renovaron por completo los sanitarios y se realizaron mejoras integrales

Con un emotivo acto presidido por la ministra de Educación, Susana Montaldo, se llevó a cabo la reapertura de la Escuela Secundaria Zavaleta, que a partir de ahora compartirá edificio con la Escuela Isabel La Católica. Este hito es de suma importancia para la comunidad, ya que marca la primera vez que la escuela cuenta con un espacio propio y definitivo desde su creación en el año 2010.

La titular de la cartera educativa provincial estuvo acompañada por la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo; el subsecretario de Asistencia Legal y Técnica, Facundo Juez Pérez; el arzobispo auxiliar, Roberto Ferrari; y el director del establecimiento, Sergio Martínez Casado.

Además, se hicieron presentes los directores Rosa Casares (Secundaria), Carlos Díaz (Primaria), Ana García Salemi (Educación Técnica) y el subdirector de Coordinación Técnica de Infraestructura Escolar, Hernán Parajón.

Así mismo, acompañó la supervisora de la zona, Olga Sánchez; miembros de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, y autoridades de la escuela anfitriona.

El fin de la itinerancia y el comienzo de una nueva etapa

Durante sus primeros años, la institución funcionó en una antigua casa de familia cedida por la municipalidad en 1934, la cual no reunía las condiciones apropiadas para albergar una escuela secundaria. Desde entonces, la comunidad educativa se vio forzada a trasladarse continuamente por distintos locales alquilados.

Instalaciones renovadas y exclusivas

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Para garantizar la comodidad de los estudiantes, se ejecutaron obras significativas. La institución gozará de un sector exclusivo compuesto por seis aulas para los alumnos y dos para sala de maestros y dirección. También se renovaron por completo los sanitarios y se realizaron mejoras integrales que incluyen nueva iluminación LED, pintura, cambio de vidrios y reparación de puertas.

Tras el acto, la ministra Montaldo destacó la importancia de las nuevas instalaciones: “La verdad es que tenemos mucha alegría de que la escuela Zabaleta tenga casa propia, que tiene todas las comodidades, además incluso espacios donde los chicos pueden hacer educación física, espacios verdes donde pueden hacer una huerta ellos que tienen esta orientación en ciencias naturales”.

Por su parte, el director Sergio Martínez Casado celebró las gestiones: “Esto es totalmente importante porque por fin tenemos casa propia. Nada como tener una posibilidad de crecimiento y de estabilidad, cosa que en los últimos años no hemos tenido. Esto es por una gestión de esta ministra que resolvió de esta manera. Tenemos 108 chicos que han confirmado la matrícula con nosotros y que van a seguir la escuela”.

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Los estudiantes también se mostraron entusiastas con el nuevo edificio. María del Rosario Acuña, alumna de 17 años que asiste a la escuela desde su primer año, recorrió las instalaciones y afirmó: “Esto es importante para los demás chicos, que van a quedar y van a tener un lugar fijo y más posibilidades de que haya más chicos que puedan estudiar. Recorrí bastante y me parecieron buenas y en buenas condiciones las instalaciones”.