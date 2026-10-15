El tiempo en Tucumán: el jueves mantiene el clima fresco, lluvioso y con alta humedad La provincia atraviesa otra jornada gris e inestable. El pronóstico anticipa cielo cubierto y precipitaciones ligeras durante gran parte del día, con una temperatura máxima que no superará los 17 grados.

El clima en San Miguel de Tucumán no presenta grandes variaciones y mantiene la tendencia inestable de los últimos días. Para este jueves 15 de octubre, se espera una jornada marcada de principio a fin por el cielo cubierto, la alta humedad y las precipitaciones ligeras. Según las previsiones meteorológicas, el ambiente seguirá siendo fresco, con una mínima de 13 grados y una máxima que apenas alcanzará los 17 grados, reflejando una muy escasa amplitud térmica.

Durante las primeras horas de la mañana, la capital provincial ya registraba una temperatura y sensación térmica de 13 grados bajo una persistente llovizna. El ambiente se presenta notablemente denso, con una humedad del 94 por ciento y una presión atmosférica de 1021 hectopascales. A pesar de estas condiciones adversas, la visibilidad se mantiene estable en torno a los 10 kilómetros.

En cuanto a los vientos, se registran brisas muy suaves provenientes desde el sector noroeste a una velocidad de apenas 1,54 metros por segundo. Esta baja intensidad eólica, combinada con la alta concentración de humedad y las lluvias continuas que se extenderán durante gran parte de la jornada, contribuirá a sostener la sensación de frescura. De esta manera, el abrigo ligero, el piloto y el paraguas seguirán siendo los grandes aliados de los tucumanos para transitar este jueves.