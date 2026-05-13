El tiempo en Tucumán: miércoles fresco por la mañana y una máxima de 22 grados por la tarde El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada estable y sin precipitaciones en la capital provincial. Tras un inicio de día con el cielo despejado, se espera nubosidad variable para la segunda mitad de la jornada.

El pronóstico del tiempo para la ciudad de Tucumán indica que este miércoles 13 de mayo comenzó con un ambiente fresco pero agradable. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentó completamente despejado y la temperatura se ubicó en torno a los 10 grados.

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se desarrollará sin probabilidades de lluvias. En este primer tramo del día, el clima está acompañado por una humedad del 84 por ciento, una buena visibilidad y vientos provenientes del sector noreste, corriendo a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

Cómo seguirá el tiempo durante la tarde y la noche

Con el correr de las horas, el frío matutino dará paso a un clima mucho más templado. Las previsiones del organismo meteorológico indican que para después del mediodía el cielo estará algo nublado, y se registrará un ascenso térmico hasta alcanzar una temperatura máxima pronosticada de 22 grados. Por su parte, los vientos se mantendrán desde el sector noreste con velocidades estimadas entre los 7 y 12 km/h.

Finalmente, al llegar la noche, el clima volverá a refrescar paulatinamente y el termómetro descenderá hasta ubicarse en los 14 grados. Los vientos rotarán y comenzarán a soplar desde el noroeste a una velocidad de 7 a 12 kilómetros por hora. Según el reporte del SMN, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá prácticamente nula, cerrando un miércoles estable en la capital tucumana.