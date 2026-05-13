Mercado del Norte: preparan un recorrido oficial para definir la esperada fecha de reapertura El secretario de Obras Públicas, Claudio Bravo, confirmó que la próxima semana inspeccionarán el predio junto a la intendenta. Aunque surgieron especulaciones sobre una posible inauguración en agosto, el anuncio oficial se realizará tras la evaluación del lugar.

La habilitación del renovado Mercado del Norte y el Paseo del Norte es uno de los temas que mayor expectativa genera en San Miguel de Tucumán. En este marco, se confirmó que el municipio ya ha llegado a un acuerdo para avanzar con el proyecto, aunque la fecha exacta de apertura de puertas todavía no está definida.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Claudio Bravo, brindó detalles sobre cómo continuará el proceso. “Todavía no está cerrada la fecha, pero la semana que viene vamos a hacer una recorrida con la intendenta, se va a acordar una fecha y ahí se comunicará”, explicó el funcionario en diálogo con Vivo Mañana.

Revisión administrativa y evaluación en el terreno

Bravo, quien lleva poco tiempo al frente de la Secretaría, remarcó que actualmente se encuentran en una etapa de análisis profundo. Al respecto, el funcionario señaló:

“Estamos revisando toda la documentación y los problemas que quedaban pendientes”.

El objetivo es ir resolviendo la situación “paso a paso” antes de dar el visto bueno final.

Una vez concluida esta revisión y tras la inspección presencial junto a la intendenta, se tomará la decisión final.

¿Se inaugura en el mes de agosto?

Durante la entrevista, surgió la inquietud periodística respecto a si el mes de agosto podría ser el elegido para concretar la ansiada apertura. Ante esta posibilidad, Bravo prefirió ser cauto, evitó confirmar ese plazo temporal y dejó la definición en manos de la máxima autoridad municipal.