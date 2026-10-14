El tiempo en Tucumán: sigue la lluvia y la temperatura máxima no superará los 16 grados este miércoles La provincia atraviesa otra jornada gris, fresca y pasada por agua. El pronóstico anticipa cielo completamente cubierto, altísima humedad y precipitaciones ligeras durante todo el día.

El clima en San Miguel de Tucumán no da tregua y mantiene su marcada inestabilidad. Para este miércoles 14 de octubre, se espera una jornada dominada por el cielo completamente cubierto y las lluvias ligeras constantes. Las temperaturas se mantendrán frescas a lo largo de todo el día, con una mínima de 14 grados y una máxima que apenas llegará a los 16 grados, marcando una muy escasa amplitud térmica.

Durante las primeras horas de la mañana, la capital provincial ya registraba una temperatura de 13 grados bajo una llovizna persistente, con una probabilidad de precipitaciones del 100 por ciento. El ambiente se presenta sumamente pesado, con una humedad que alcanzó el 100 por ciento (y un promedio diario estimado en 91 por ciento).

Además, los vientos soplan de manera suave desde el sector sudoeste a 11 kilómetros por hora, un factor que refuerza la sensación de frescura y humedad constante. A pesar de estas condiciones inestables, el reporte indica que la visibilidad se mantiene estable en 10 kilómetros.

Según las previsiones, el panorama no presentará grandes mejoras con el correr de las horas. La alta nubosidad y las lloviznas seguirán siendo las protagonistas excluyentes de la jornada, por lo que el paraguas, el piloto y el abrigo ligero volverán a ser elementos indispensables para quienes deban salir de sus hogares.