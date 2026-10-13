Tucumán generó más de $7.354 millones en este fin de semana largo La ocupación hotelera promedió 89% y más de 54.600 turistas se alojaron para vivir una agenda de más de 25 acontecimientos deportivos, culturales y artísticos. Los resultados ratifican el valor estratégico del turismo de eventos y reuniones.

Tucumán vivió el fin de semana largo más importante del año para su actividad turística. Entre el 10 y el 12 de octubre, una agenda excepcional de fiestas populares, recitales y competencias deportivas movilizó a miles de personas en distintos puntos de la provincia, alcanzando un impacto económico estimado de $7.354.271.923, según el balance elaborado por el Observatorio Turístico de la Provincia.

Los resultados reflejaron la magnitud de un movimiento que atravesó tanto el área metropolitana como el interior provincial: 54.692 turistas alojados, 98.446 pernoctaciones y una ocupación hotelera y parahotelera promedio del 89%. El gasto diario promedio por turista se estimó en $124.400, considerando alojamiento, gastronomía, transporte interno, excursiones y compras. Cabe destacar que según el informe elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el gasto promedio por turista a nivel país fue de $116.900.

Las cifras no solo dimensionan el alcance de la convocatoria, sino que también confirman la capacidad del turismo de reuniones para dinamizar la economía, generar oportunidades para los prestadores de servicios y distribuir el movimiento turístico en diferentes localidades.

Una misma provincia, muchas propuestas para disfrutar

El gran protagonista de este fin de semana fue el calendario de eventos, con más de 25 propuestas deportivas, culturales y artísticas que ofrecieron motivos para viajar, quedarse y recorrer Tucumán.

En Trancas, la Fiesta Nacional e Internacional del Caballo convocó a unas 120.000 personas durante sus cuatro noches. En Aguilares, la 39. ª Fiesta Nacional de la Caña de Azúcar reunió a aproximadamente 63.000 asistentes, mientras que Monteros recibió a más de 47.000 personas durante las tres jornadas del 61. º Festival Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore.

Un evento en particular merece párrafo aparte. El recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, realizado en el Hipódromo, convocó a más de 50.000 espectadores, con seguidores que llegaron desde distintos puntos del país. La tan esperada “misa ricotera”, en el marco del primer show que ofreció la banda desde el fallecimiento de Carlos “Indio” Solari, se desarrolló en total tranquilidad y orden gracias al trabajo coordinado entre organizadores y las distintas áreas del Gobierno de Tucumán.

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A su vez, la presentación de Fito Páez en el Club Central Córdoba convirtió a la capital tucumana en escenario de una noche destacada para el rock nacional. Uno de los máximos referentes del rock nacional volvió a encender la chispa en los corazones de sus seguidores con un recital íntimo y emotivo.

La agenda se completó con acontecimientos deportivos de alcance provincial y nacional, como los 21K de La Gaceta, el Master 4000 de Pádel en Concepción, el rally de mountain bike “2500 Tafí” y la 8. ª edición del Open Internacional Copa Jardín de la República de Patín Artístico, en el Club Floresta.

Cada encuentro aportó su propio público y una dinámica particular, pero todos contribuyeron a un mismo resultado: una provincia activa, con visitantes circulando, servicios en funcionamiento y múltiples oportunidades para el comercio y la producción local.

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Ocupación elevada

El movimiento se reflejó también en los principales destinos turísticos, varios de los cuales alcanzaron niveles de ocupación prácticamente plenos. San Javier registró un 99%; San Pedro de Colalao, un 97%; Yerba Buena, un 94%; El Cadillal, un 92%; y San Miguel de Tucumán, un 91%.

También se destacaron Tafí Viejo, con un 90%, y Tafí del Valle, con un 89%, mientras que Monteros y Simoca alcanzaron el 88%.

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Estos indicadores muestran que el movimiento no quedó concentrado en un único punto del mapa provincial. Las propuestas del fin de semana impulsaron desplazamientos hacia diferentes destinos, ampliando las posibilidades de alojamiento, consumo y disfrute de los atractivos tucumanos.

Detrás de los números hay una dimensión que el balance turístico también permite reconocer: quienes llegaron a Tucumán para asistir a un recital, participar de una competencia o disfrutar de una fiesta popular tuvieron la oportunidad de conocer mucho más que el acontecimiento que los convocó.

En muchos casos, el viaje también significó descubrir los sabores de la gastronomía tucumana, recorrer paisajes, acercarse a la historia provincial, compartir sus tradiciones y encontrarse con la hospitalidad de su gente.

Esa es una de las principales fortalezas del turismo de reuniones: transformar una convocatoria puntual en una experiencia más amplia del destino. Cada visitante que prolonga su estadía, elige un restaurante, recorre una localidad o conoce un atractivo contribuye a multiplicar el impacto económico y a fortalecer la imagen de Tucumán como lugar para volver.

Los más de $7.354 millones estimados en movimiento económico representan, en ese sentido, mucho más que una cifra: expresan actividad para alojamientos, restaurantes, transportistas, comercios, emprendedores y trabajadores que forman parte de la cadena turística. Tucumán, como todo el año pero especialmente en este fin de semana extendido, tuvo y Tiene Todo.

Fuente Comunicación Tucumán