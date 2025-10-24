El transporte público funcionará con normalidad durante las elecciones del domingo El próximo domingo 26 de octubre, día en que se llevarán a cabo las elecciones, el transporte público funcionará de manera normal y habitual en todo el territorio provincial.

El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, confirmó que el servicio se prestará de manera habitual el 26 de octubre para garantizar el traslado de los votantes.

Según informó el funcionario, la decisión busca facilitar la movilidad de los ciudadanos que deban trasladarse hasta los centros de votación. “Queremos asegurar que todos los vecinos puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes”, señaló Nicastro.

De esta manera, las frecuencias y recorridos de colectivos y demás servicios se mantendrán sin modificaciones durante toda la jornada electoral.

Fuente Comunicación Tucumán