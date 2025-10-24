Sur tucumano: secuestran más de 31 kilos de marihuana ocultos en frazadas y colchas Un operativo de Gendarmería Nacional en el sur de Tucumán permitió incautar más de 31 kilos de marihuana que eran trasladados en un ómnibus procedente de Salta con destino a Mendoza. El procedimiento fue realizado por efectivos del Escuadrón Núcleo “Aguilares”, sobre la Ruta Nacional 38, en el límite interprovincial.

Durante la inspección de la bodega del vehículo —que transportaba trabajadores temporarios conocidos como “golondrinas”— los uniformados detectaron bultos de gran tamaño envueltos en frazadas y colchas, lo que despertó sospechas.

Al identificar al responsable de la encomienda, un ciudadano de nacionalidad boliviana, los gendarmes solicitaron la intervención de un can detector de narcóticos, que marcó positivamente los paquetes. Al abrirlos, hallaron 30 envoltorios rectangulares recubiertos con film plástico y grasa, que contenían una sustancia vegetal.

Las pruebas realizadas con reactivos Narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 31 kilos 860 gramos.

Por disposición del Juzgado Federal N.º 2 de Tucumán, se procedió al secuestro de la droga, dinero en efectivo y teléfonos celulares, además de la detención del propietario del cargamento, quien quedó imputado por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

MIRA TAMBIÉN Desde el miércoles 5 de noviembre se completará el pago a los empleados estatales

Las autoridades destacaron la importancia del operativo como parte del trabajo preventivo y de control que se lleva adelante en las rutas del sur tucumano para combatir el tráfico ilícito de drogas.