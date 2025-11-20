Emiten alerta por tormentas y vientos fuertes ante el avance de un frente frío en Tucumán El Servicio Meteorológico Nacional emitió este jueves una alerta por la inminente llegada de un frente frío que afectará a Tucumán durante la madrugada del viernes. El fenómeno, que ingresará entre las 2 y las 5 de la mañana, provocará una rotación de vientos hacia el sur y sudeste, con ráfagas que podrían superar los 60 km/h, especialmente en el Este y Norte de la provincia.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmó la situación y reforzó el aviso: “Alerta amarilla por tormentas”.

Los especialistas advierten que, con el avance del frente, podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas fuertes y muy localizadas. Aunque no se espera una actividad convectiva generalizada, recomiendan precaución ante la posibilidad de episodios intensos en zonas puntuales.

Las condiciones comenzarían a mejorar hacia el mediodía del viernes, con precipitaciones en disminución y un descenso moderado de la temperatura. Se estima una mínima cercana a los 18°C por la noche y una máxima de 25°C durante la jornada.

Para el fin de semana, el pronóstico anticipa un progreso térmico y ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio. Solo en áreas de montaña podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas el sábado.