La Municipalidad de San Miguel de Tucumán confirmó la situación y reforzó el aviso: “Alerta amarilla por tormentas”.
Los especialistas advierten que, con el avance del frente, podrían desarrollarse tormentas aisladas, algunas fuertes y muy localizadas. Aunque no se espera una actividad convectiva generalizada, recomiendan precaución ante la posibilidad de episodios intensos en zonas puntuales.
Las condiciones comenzarían a mejorar hacia el mediodía del viernes, con precipitaciones en disminución y un descenso moderado de la temperatura. Se estima una mínima cercana a los 18°C por la noche y una máxima de 25°C durante la jornada.
Para el fin de semana, el pronóstico anticipa un progreso térmico y ausencia de lluvias en la mayor parte del territorio. Solo en áreas de montaña podrían registrarse precipitaciones débiles y aisladas el sábado.