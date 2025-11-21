A continuación, el detalle de cómo trabajarán los servicios municipales y sectores clave:
Servicios municipales
-
Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Solo se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, disponible las 24 horas. Se recomienda asistir con DNI y barbijo.
-
Ómnibus: funcionarán con frecuencia de día domingo.
-
Recolección de residuos: viernes 21 y sábado 22 el servicio será normal. El lunes 24 no habrá recolección.
-
Cementerios municipales: Cementerio del Norte, del Oeste y el Jardín abrirán en sus horarios habituales: 8 a 12 h y 15 a 18 h.
-
Mercado Municipal Dorrego: viernes y sábado abrirá en horario normal (9 a 15.30 y 18 a 21.30). El domingo atenderá de 9 a 15.30. El lunes 24 permanecerá cerrado.
-
Oficinas administrativas y Dirección de Respuesta Rápida: sin atención presencial durante los dos días.
-
Recepción de reclamos: continúa habilitada la App Ciudad SMT para reportar calles, alumbrado, tránsito, residuos y otros servicios.
Comercio, bancos y administración pública
-
Comercio:
-
Viernes 21: trabajará normalmente.
-
Lunes 24: no abrirá el comercio en la capital.
-
El shopping sí abrirá sus puertas con normalidad.
-
-
Bancos: no habrá atención al público ni el viernes ni el lunes.
-
Administración pública: tampoco prestará servicios presenciales durante ambos días.