A continuación, el detalle de cómo trabajarán los servicios municipales y sectores clave:

Asistencia Pública (Chacabuco 239): no habrá atención en consultorios. Solo se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, disponible las 24 horas. Se recomienda asistir con DNI y barbijo.

Ómnibus: funcionarán con frecuencia de día domingo.

Recolección de residuos: viernes 21 y sábado 22 el servicio será normal. El lunes 24 no habrá recolección. MIRA TAMBIÉN Emiten alerta por tormentas y vientos fuertes ante el avance de un frente frío en Tucumán

Cementerios municipales: Cementerio del Norte, del Oeste y el Jardín abrirán en sus horarios habituales: 8 a 12 h y 15 a 18 h.

Mercado Municipal Dorrego: viernes y sábado abrirá en horario normal (9 a 15.30 y 18 a 21.30). El domingo atenderá de 9 a 15.30. El lunes 24 permanecerá cerrado.

Oficinas administrativas y Dirección de Respuesta Rápida: sin atención presencial durante los dos días. MIRA TAMBIÉN Una nena de siete años está en estado crítico tras ser baleada en medio de un conflicto familiar en San Cayetano