Empresarios del norte advierten por el freno total de la obra pública nacional Representantes de las cámaras de la construcción de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy se reunieron para analizar la situación del sector. Aseguran que la falta de inversión del Gobierno nacional afecta tanto al empleo como al desarrollo de infraestructura básica.

Empresarios de la construcción de Tucumán, Salta, Santiago del Estero y Jujuy se reunieron esta mañana en la capital tucumana para analizar la crítica situación que atraviesa la obra pública en el norte del país.

El presidente de la Cámara jujeña de la Construcción, Nicolás Benicio manifestó su preocupación por la paralización casi total de los proyectos financiados por el Gobierno nacional. “Detectamos y seguimos afirmando que la problemática responde a una decisión nacional de no invertir en obra pública. Esta falta de inversión no solo afecta a las empresas constructoras y a los obreros que hoy están sin trabajo, sino también a todo un entramado de profesionales —técnicos, arquitectos, ingenieros, montadores— que dependen del sector”, señaló.

La empresaria advirtió además sobre las consecuencias que esta política tiene en la infraestructura del país. “No se están ejecutando corredores viales, obras de agua, cloacas o gas; tampoco se están construyendo escuelas ni centros de salud. Lo poco que hoy se realiza proviene de fondos provinciales, gracias al esfuerzo de los gobiernos locales, pero es claramente insuficiente”, remarcó.

De acuerdo con el relevamiento realizado por la entidad, la situación también impacta en el mercado privado. “Hoy conviene comprar una vivienda antes que construirla. Es más caro levantar una propiedad desde cero que adquirir una ya terminada. Esto se repite en todas las provincias”, explicó.

Desde el sector esperan señales de reactivación y una definición del Gobierno nacional respecto al financiamiento de la obra pública, al considerar que el rubro es clave para la generación de empleo y el desarrollo regional.