Para este jueves 23 de octubre, el SMN prevé una temperatura máxima de 33° y una mínima de 20°, con cielo algo nublado por la mañana y aumento de la nubosidad hacia la tarde y noche.
Condiciones actuales:
-
Humedad: 54 %
-
Presión: 959.3 hPa
-
Viento: Norte a 12 km/h
-
Visibilidad: 8 km
El viernes 24 se presentará con cielos poco a parcialmente nublados, aunque podrían registrarse chaparrones y tormentas dispersas durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 18° y 33°.
“El fin de semana, por ahora, se muestra inestable, especialmente el sábado por la mañana y la tarde, con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas”, agregó Brito.