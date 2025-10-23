El tiempo en Tucumán: calor y nubosidad creciente para este jueves Durante las últimas horas del miércoles se registraron algunas tormentas aisladas en distintos puntos de Tucumán, acompañadas por una intensa actividad eléctrica, informó el observador del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Cristofer Brito, a través de sus redes sociales.

Para este jueves 23 de octubre, el SMN prevé una temperatura máxima de 33° y una mínima de 20°, con cielo algo nublado por la mañana y aumento de la nubosidad hacia la tarde y noche.

Condiciones actuales:

Humedad: 54 %

Presión: 959.3 hPa MIRA TAMBIÉN La UTN conecta al mundo con una escultura

Viento: Norte a 12 km/h

Visibilidad: 8 km

El viernes 24 se presentará con cielos poco a parcialmente nublados, aunque podrían registrarse chaparrones y tormentas dispersas durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 18° y 33°.

“El fin de semana, por ahora, se muestra inestable, especialmente el sábado por la mañana y la tarde, con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas”, agregó Brito.