Para este jueves 23 de octubre, el SMN prevé una temperatura máxima de 33° y una mínima de 20°, con cielo algo nublado por la mañana y aumento de la nubosidad hacia la tarde y noche.

Condiciones actuales:

El viernes 24 se presentará con cielos poco a parcialmente nublados, aunque podrían registrarse chaparrones y tormentas dispersas durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 18° y 33°.

“El fin de semana, por ahora, se muestra inestable, especialmente el sábado por la mañana y la tarde, con probabilidad de lluvias y lloviznas aisladas”, agregó Brito.

