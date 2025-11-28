Encontraron droga en un tour de compras que se dirigía a Mendoza Según lo informado por el subcomisario Eduardo Juárez, primer jefe de Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, el hallazgo de las sustancias se produjo cerca de la 5 de la mañana de este viernes.

El personal apostado en el lugar detuvo la marcha de una camioneta con dos ocupantes. Ante la consulta de los efectivos, los hombres respondieron de manera evasiva acerca de los motivos de su viaje; hasta que el personal logra establecer que estas personas serían “coordinadores de un tour de compras”, cuyo colectivo arribó apenas unos minutos después.

Tras entrevistar al chofer y al acompañante del micro, ambos mencionaron que el contingente de 20 pasajeros conformaba un tour proveniente de Salta y que se dirigían hacía Mendoza para realizar compras.

Luego del control del pasaje los efectivos inspeccionaron el equipaje y descubrieron dos bultos que contenían 10 panes de marihuana con un peso cercano a los 10 kilos, y cuatro ladrillos de cocaína con un peso de algo más de cuatro kilos.

Los estupefacientes fueron peritados por personal de la Dirección Drogas Peligrosas Norte, y su hallazgo fue comunicado al Juzgado Federal N° 1 que dispuso la detención de cinco personas mayores de edad, quienes quedaron incomunicadas.

Fuente Comunicación Tucumán