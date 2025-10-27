Encontraron el cuerpo de un hombre en el interior de un freezer El macabro hallazgo se produjo en un domicilio de la víctima, identificada como José Antonio Romano. En el lugar trabajó la Fiscalía de Homicidios del Centro Judicial de Concepción, junto a los peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

El Ministerio Fiscal investiga el hallazgo sin vida de un hombre de 52 años, en una casa ubicada en la esquina de avenida General Sabio y Virgen del Carmen, en la ciudad de Aguilares. Se trata de José Antonio Romano, un contador que trabajaba en la Dirección General de Rentas, con oficina en San Miguel de Tucumán. Según confirmaron fuentes del caso, sus restos fueron encontrados por su hermana este domingo, 26 de octubre, alrededor de las 13:00 horas, en el interior de un freezer. Su cuerpo habría estado seccionado y envuelto con una frazada.

La mujer dio aviso a la Policía, que concurrió al lugar, preservó la escena e informó a las autoridades judiciales. De inmediato tomó intervención la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, conducida por Miguel Varela, quien dispuso que se hicieran presentes en la vivienda la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y personal del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), a los fines de iniciar las tareas investigativas.

Cabe resaltar que el sitio donde fue encontrado el cuerpo se trataría de uno de los domicilios de la víctima, donde residía solo.

“La hermana manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Después recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, sostuvo el fiscal. De acuerdo con las primeras averiguaciones, horas antes la camioneta de Romano había sido encontrada (cerrada) en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. Esto hizo crecer la preocupación sobre el paradero del contador y su búsqueda se dirigió directamente a su casa.

“Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, señaló Varela. Por otro lado, precisó que –según la inspección ocular– en el lugar del hecho se detectaron “signos de arrastre (manchas de sangre) del cuerpo hacia el freezer; lo demás estaba ordenado, no había signos de desorden o de haber sucedido un episodio violento en el interior de la vivienda”.

Desde la Fiscalía indicaron que este lunes se llevarán a cabo tanto la autopsia, como la inspección de la camioneta. Asimismo, aseguraron que no se descarta ninguna hipótesis sobre las circunstancias del crimen.