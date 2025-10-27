El Gobernador confirmó que no habrá cambios en su gabinete Tras las elecciones del domingo, Jaldo retomó la gestión de gobierno y destacó que se acelerarán los avances físicos de las grandes obras de infraestructura.

Este lunes, el gobernador Osvaldo Jaldo retomó sus funciones al frente del Poder Ejecutivo provincial para encabezar una reunión de gabinete junto a ministros y secretarios de Estado para evaluar la gestión y definir los próximos pasos de gobierno. En ese marco, ratificó, en una rueda de prensa desde Casa de Gobierno, que no habrá modificaciones en el gabinete.

“Felizmente, la campaña terminó ayer y hoy retomo la gestión institucional que nunca paró. Se vino llevando adelante de la mano del vicegobernador, Miguel Acevedo”, destacó.

En ese marco, detalló: “Los ministros me van a informar las tareas que realizaron y cómo seguimos hacia adelante con lo programado y planificado”, explicó.

“El Gobierno nunca se detuvo. Ahora, con el resultado electoral ya definido, seguimos trabajando con más fuerza por los tucumanos”, afirmó.

Al ser consultado sobre posibles cambios en el gabinete provincial, Jaldo aseguró: “Yo lo adelanté y de ninguna manera tengo previsto hacer ningún cambio por el momento”, sostuvo.

Asimismo, remarcó la importancia de fortalecer la gestión de gobierno hacia fin de año: “Tenemos que trabajar para llegar lo más sólidamente posible a fin de año, para poder atender todas las obligaciones que tenemos en materia salarial y para tratar de continuar e incrementar las obras, como el Procrear, la penitenciara de Las Talitas y muchas otras que tenemos en ejecución”.

En ese sentido, Jaldo adelantó que “se buscará acelerar el proceso de los avances físicos de las obras porque dinamizan la economía y generan más puestos de trabajo”.

Recordó que los diversos trabajos de infraestructura permitieron que “Tucumán esté entre las tres provincias que han disminuido el desempleo, de acuerdo a los últimos índices que dio el Instituto de Estadística y Censo de la de la Nación”.

Diálogo con Catalán

En otro tramo de la conferencia de prensa, el gobernador Jaldo confirmó que ayer habló con el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

“Ellos muy contentos porque no esperaban la segunda banca. Habló para felicitarnos por la elección y yo lo felicité a él y fundamentalmente para seguir construyendo esa relación institucional que la Nación tiene con el gobierno provincial”, sostuvo el titular del PE.

En ese sentido Jaldo le manifestó que “desde Tucumán todo lo que podemos hacer para ayudar a la gobernabilidad nacional que no es otra cosa para que Argentina pueda crecer lo vamos a seguir haciendo y poner ese granito de arena en lo que podemos ser útil para el crecimiento del país”.

Descartó una invitación de la Nación para esta semana y apuntó a que “tenemos una gestión importante por delante” porque se comenzará (con las obras) en el Aeropuerto Benjamín Matienzo en noviembre, están las empresas trabajando en la doble terna eléctrica El Bracho- Villa Quinteros y hoy comenzamos a trabajar con el ministro de Economía (y Producción, Daniel Abad) y con todos los ministros porque tenemos que mandar el jueves el presupuesto del 26 a la Legislatura y no solo (definir) cuanto es el monto sino también las asignaciones para cada una de las áreas”, concluyó Jaldo.

Fuente Comunicación Tucumán