Encontraron más de 200 ravioles de pasta base y detuvieron a una pareja por narcomenudeo En una serie de allanamientos concretados este jueves en busca de esclarecer un robo, los efectivos de la Comisaría Tafí Viejo Centro hallaron estupefacientes y aprehendieron a una pareja por narcomenudeo. Además, recuperaron el celular de la víctima.

En detalle, incautaron 215 ravioles de pasta base, una piedra compactada de pasta base, una balanza de precisión, celulares y otros elementos vinculados a la venta de drogas.

La causa comenzó el 8 de septiembre pasado, cuando un joven denunció que le sustrajeron un celular y otras pertenencias desde su domicilio, ubicado en el Barrio Nueva Esperanza, en Tafí Viejo. Tras intensas averiguaciones, los efectivos determinaron que el presunto autor del robo sería un conocido delincuente apodado “Huevo Ocampo”, quien vive en las cercanías de la vivienda de la víctima. Además, durante la pesquisa, surgieron sospechas de que habría comercializado los bienes sustraídos.

Como consecuencia, los efectivos solicitaron cuatro medidas judiciales que se concretaron este jueves en la ciudad de Tafí Viejo. En uno de los domicilios recuperaron el celular de la víctima, mientras que en otro, hallaron las sustancias ilícitas. Luego de que un equipo de la Dirección Drogas Peligrosas (Didrop) Norte realizara las pruebas de campo, las autoridades de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) ordenaron el secuestro de las sustancias y la aprehensión de una mujer de 33 años, y un hombre, de 30, por infracción a la Ley N° 23.737 de Estupefacientes adherida a la Ley provincial N° 9.188 de Narcomenudeo.

En tanto, en otra de las viviendas aprehendieron a una mujer, un joven y a dos menores de edad por atentado y resistencia a la autoridad.

Las medidas judiciales fueron supervisadas por el jefe de Zona IV de la Unidad Regional Norte, Comisario Inspector Daniel Luna, y el titular de la URN, Comisario General Gustavo Beltrán. Además, colaboraron efectivos de las Comisarías de Lomas de Tafí, Los Pocitos, Villa Obrera y de Patrulla Motorizada Tafí Viejo, y personal de la Guardia Urbana Municipal.

