Encontraron sin vida a una mujer desaparecida hace dos años La mujer tenía 31 años y vivía sola en su casa de calle España al 1.300.

El hallazgo de un cuerpo sin vida conmocionó a los vecinos de la zona de la plazoleta Mitre. Los restos de una mujer, que estaba desaparecida desde hace casi dos años, fueron encontrados dentro de su propia casa, ubicada en España al 1300. Tenía 31 años y se encontraba en avanzado estado de descomposición.

Los primeros informes revelaron que se trataba del cuerpo de Melina Biondi y que llevaba un largo tiempo fallecida. Según el examen médico legal preliminar, se encontraba en estado de momificación, sin signos evidentes de violencia externa. No obstante, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia que permitirá establecer con precisión las causas del deceso.

De acuerdo a la información recabada por el Ministerio Público Fiscal (MPF), un vecino ingresó a la casa y al advertir la presencia del cadáver en una de las habitaciones dio aviso inmediato a las autoridades. La escena fue rápidamente resguardada.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale. Por disposición del funcionario, en el lugar trabajó el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con la participación de especialistas en Criminalística, Química Legal y Medicina Forense, quienes llevaron adelante un exhaustivo relevamiento de pruebas.

Fuentes vinculadas a la pesquisa señalaron que “de acuerdo a testimonios de vecinos, hacía casi dos años que no veían a la mujer por la zona”. Este dato refuerza la hipótesis de que la muerte se habría producido mucho tiempo atrás, aunque todavía resta que los peritos determinen con exactitud la fecha.

La noticia generó gran impacto en el vecindario, ya que la víctima residía sola en la vivienda donde fue hallada. El fiscal interviniente sostuvo que los resultados de la autopsia serán determinantes para avanzar en la investigación y definir si se trató de una muerte natural o si corresponde abrir otras líneas de análisis.

