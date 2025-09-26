Tucumán conmemoró los 20 años del Observatorio de la Mujer El ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, encabezó el acto por el vigésimo aniversario del Observatorio de la Mujer, un dispositivo que funciona en el Centro de Salud Zenón Santillán (Av. Avellaneda 750) y que fue fundado en 2005 por la escritora y militante social Susana Noé.

La celebración se desarrolló en el anfiteatro del hospital e incluyó una teleconferencia con Dora Barrancos, la proyección de un video conmemorativo, una muestra artística a cargo de Malamba y la entrega de reconocimientos a mujeres destacadas de Tucumán.

Participaron también Noelia Barros, secretaria de la Mujer; Florencia Guerra, directora del Observatorio; Karina Loto, directora del Centro de Salud; Josefina Zárate, secretaria de Articulación Territorial y Desarrollo Local; Graciela Sare, secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia; el legislador Ernesto Gómez Rossi; equipos técnicos del área, referentes sociales y funcionarios provinciales.

Durante su intervención, Masso destacó el legado de Susana Noé y agradeció al equipo profesional que sostiene el dispositivo: “En un contexto nacional en donde se han cerrado programas y áreas vinculadas a la prevención de la violencia de género, en Tucumán redoblamos esfuerzos para mantener y fortalecer este acompañamiento. Necesitamos un proyecto de país que cuide a los sectores más sensibles, con políticas firmes en salud, educación y desarrollo social”.

Barros, por su parte, subrayó que el Observatorio refleja la continuidad de las políticas provinciales: “En un momento en el que a nivel nacional se cierran ministerios y reparticiones, aquí seguimos trabajando gracias a la decisión del gobernador Jaldo y el ministro Masso, porque estos espacios son vitales para quienes más lo necesitan”.

La directora del dispositivo, Florencia Guerra, valoró los logros alcanzados: “El Observatorio fue pionero en la provincia y el país en el abordaje de la violencia de género. Muchas mujeres vieron transformadas sus vidas al acercarse a este espacio, y ese es nuestro mayor orgullo”.

También intervinieron integrantes del equipo técnico. La trabajadora social Ángela Lo Sardo señaló que estos 20 años significaron “un trabajo interdisciplinario e integral en defensa de los derechos de las mujeres”, mientras que la psicóloga Verónica Herrera explicó que el Observatorio cuenta con profesionales de distintas áreas —psicología, abogacía y trabajo social— que articulan con organismos judiciales, educativos y de salud para brindar una respuesta efectiva a cada situación.

Finalmente, desde la Secretaría de la Mujer adelantaron que durante 2025 se reforzará el abordaje interministerial de problemáticas de género, con el Observatorio como referencia clave en la prevención y asistencia de mujeres víctimas de violencia en Tucumán.