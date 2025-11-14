Encontraron un cuerpo en Los Aguirre y buscan confirmar si se trata de un joven desaparecido La Policía de Tucumán trabaja contrarreloj en la localidad de Los Aguirre, donde este viernes por la tarde fue encontrado el cuerpo de un hombre en una finca de la zona. El hallazgo, registrado cerca de las 13, activó de inmediato el protocolo judicial y abrió una investigación que ahora quedó en manos de la Unidad Fiscal de Homicidios.

El cuerpo fue hallado en la finca El Gallo por personal de la comisaría local. Si bien aún no hay confirmación oficial sobre la identidad, las primeras líneas de investigación apuntan a que podría tratarse de Franco Sebastián Valdéz, un joven de 29 años que permanece desaparecido desde el lunes. Por esa razón, familiares del muchacho se presentaron en el lugar, visiblemente conmocionados, a la espera de información certera.

La fiscal Natalia Fernández, a cargo del caso, ya dispuso una serie de pericias para determinar la identidad del cuerpo y establecer las causas de la muerte. Todo el procedimiento se lleva adelante con la asistencia del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

La madre del joven desaparecido relató que Franco fue visto por última vez en el barrio San Miguel. Según su testimonio, el lunes había estado en una chanchería donde “le dieron de comer”, y desde ese momento nada más se supo de él. El silencio de estos cinco días y el hallazgo de este viernes alimentan la angustia de la familia, que espera una respuesta urgente.

Mientras tanto, el lugar del hecho permanece vallado y bajo estrictas medidas de resguardo, a la espera de los resultados de las pericias y de la confirmación oficial de la identidad del cuerpo.