Un hombre pateó a una nena de 6 años que iba con su mamá La Policía detuvo al agresor, pero lo liberó porque tiene una discapacidad.

Un hombre pateó a una niña en Palermo y el hecho quedó grabado por cámaras de seguridad. El agresor fue detenido y luego liberado ya que su madre presentó un certificado de que padece de un retraso madurativo.

Este jueves en el barrio porteño, una niña de 7 años fue atacada en plena calle por un hombre que caminaba por la zona. El hecho fue denunciado inmediatamente por la madre de la criatura y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El ataque se produjo en la intersección de las calles Güemes y Gurruchaga. Según se ve en el video la nena venía caminando un poco más adelante que su mamá, quien estaba unos metros atrás con su otro hijo en cochecito.

Cuando el hombre y la niña se cruzan sobre la vereda ya venían caminando desde direcciones contrarias, el hombre le arroja una patada que tumba a la niña. Su mamá corrió para agarrar al hombre y luego asistió y contuvo a su hija.

Tras radicar la denuncia policial, demoraron de manera preventiva al hombre señalado, un hombre de 22 años, de nacionalidad venezolana. En el momento de la retención, el joven portaba un colgante con un certificado de discapacidad, junto a datos personales de su madre.

Pocos minutos después, la madre del joven llegó al lugar y explicó a las autoridades que su hijo padece retraso madurativo.

En tanto, la víctima fue atendida por el Same. La Unidad de Flagrancia Norte, encabezada por el fiscal Leandro Galvaire, dispuso la apertura de actuaciones por lesiones y ordenó recopilar pruebas, entre ellas fotografías del certificado de discapacidad y la declaración de la madre de la niña.