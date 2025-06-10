De acuerdo a lo establecido por la Tesorería de la Provincia, organismo que depende de la Secretaría de Hacienda del ministerio de Economía y Producción, el jueves 12 y viernes 13 de este mes se abonará la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el cronograma es el siguiente:

Jueves 12 de junio

-SISTEMA PROVINCIAL DE SALUD (SI.PRO.SA.)

-SEGURIDAD ( Dpto. Gral. de Policia-Direc. Gral. de Institutos Penales)

-INSTITUTO DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL DE TUCUMAN

MIRA TAMBIÉN

-ESTACION EXPERIMENTAL OBISPO COLOMBRES

-EDUCACION ESTABLEC.PROVINCIALES -(Esc.Provinciales.-Rep.18 – Esc.Sec.Transferidas.Rep.25  Esc.Sec.Tranf.Rep 26 Esc.Sec Transf. Rep. 27)

– COMUNAS RURALES

MIRA TAMBIÉN

– INSTITUTO PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL ALCOHOLISMO

-INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

 

MIRA TAMBIÉN

Viernes 13 de junio

– ADMINISTRACION C E N T R A L

– DEFENSORIA DEL PUEBLO

-PODER JUDICIAL (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema de Just.-Just. Paz Legal)

MIRA TAMBIÉN

-MINISTERIO PUBLICO FISCAL

-MINISTERIO PUPILAR Y DE LA DEFENSA

-PODER LEGISLATIVO

-TRIBUNAL DE CUENTAS

-TRIBUNAL FISCAL DE APELACION

-SOCIEDAD AGUAS DEL TUCUMAN

– MUNICIPIOS DEL INTERIOR

-JUBILADOS FUERA DE CONVENIO

-RENTA VITALICIA-HEROES DEMALVINAS

-ASIGNACIONES Ex-EMPLEADOS TALLERES DE TAFI VIEJO

-DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD (D.P.V.)

-DIRECCION RECURSOS HIDRICOS

-ENTE AUTARQUICO TUCUMAN TURISMO

-ENTE CULTURAL DE TUCUMAN

-INSTITUTO PROVINCIAL ACCION COOPERATIVA Y MUTUAL (I.P.A.C.Y.M.)

-SERVICIO PROVINCIAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (S.E.P.A.P.Y.S.)

-ENTE UNICO DE REG.DE SERVIC.PUB.PCIAL. (E.R.S.E.P.T.)

-INSTITUTO DESARROLLO PRODUCTIVO

-ENTE INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA

-INST.PROMOCION DEL AZUCAR Y ALCOHOL

-ENTE AUTARQ.TEATRO MERDEDES SOSA

-EDUCACION ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS DE G E S T I O N PRIVADAS ( Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Economía Sueldo Anual Complementario Tesorería de la Provincia