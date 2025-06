Osvaldo Jaldo pidió a la Intervención de Alberdi que colabore con la justicia El mandatario tucumano, Osvaldo Jaldo, aseveró que, a raíz de los requerimientos judiciales, requirió por nota redactada por Fiscalía de Estado, y dirigida al interventor Guillermo Norry, que se aporte toda la documentación necesaria.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió a su decisión de intervenir la Municipalidad de Juan Bautista Alberdi y expresó que solicitó al designado interventor Guillermo Norry que preste colaboración con la justicia federal y provincial y haga entrega de toda la documentación que le sea requerida en el marco de las investigaciones sobre narcotráfico en el que podrían estar involucrados funcionarios municipales que fueron destituidos por la medida excepcional que adoptó el Poder Ejecutivo provincial.

Jaldo explicó que el interventor asumió en la jornada de ayer y pidió “darle tiempo, no es fácil la tarea que tiene –Norry-. Pudo formar un pequeño gabinete en Obras Públicas, Hacienda y Acción Social. He dado orden para que todos los ministerios se constituyan y cada uno de ellos atienda sus respectivas áreas para que podamos cumplir mínimamente con la expectativa de ese pueblo que realmente necesitaba y que pedía que se le solucionen muchos de los problemas que tienen pendientes. Los ministerios lo van a lo van a ayudar al contador Norry para que podamos profundizar algunas transformaciones en esa querida ciudad de Alberdi”.

Al ser consultado por la solicitud de una Fiscalía Federal al Municipio de Alberdi de que se le entregue documentación, Jaldo destalló: “ayer firmé una nota elaborada por Fiscalía de Estado de la provincia dirigida al interventor para que se ponga a disposición de la justicia federal y provincial para que entregue toda la documentación que sea solicitada”.

El mandatario añadió: “nosotros queremos que la justicia se expida y saber qué es lo que realmente pasaba… podemos ser flexible en determinados temas. En lo que no vamos a ser flexibles, es en todo lo que tiene que ver el narcotráfico y el narcomenudeo; en todos aquellos delincuentes que andan comercializando y vendiendo droga. Eso tiene que ver con envenenar a los chicos, a los jóvenes y también a los adultos. Queremos que todos los que estén ligados directa o indirectamente, que estén vinculados al municipio o a cualquier institución y estén en la comercialización de sustancias tóxicas que la justicia -federal y provincial- los condene y los mande presos por el tiempo que la justicia considere”.

En cuanto al llamado a elecciones locales para elegir intendente y concejales, Jaldo dijo: “Tenemos tiempo para definir, -la Constitución Provincial- nos da 30 días para que podamos fijar la fecha. Nosotros, estos primeros días, necesitamos atender los problemas de la gente, solucionar los problemas institucionales, llegar y buscar a todos aquellos delincuentes y a los que delinquen. Los que han sido cómplices o tienen participación directa o indirecta en todo esto que tiene que ver con –el tráfico de- sustancias tóxicas”.

Con respecto a la cuestión eleccionaria, aseveró: “primero tenemos 30 días para fijar la fecha y luego de ahí tendremos 120 días para que se realicen las elecciones. La CN nos permite juntarla con la – elección- nacional, pero, como tenemos 30 días, no es un tema prioritario. Lo prioritario es solucionar los problemas reales que tiene Alberdi. Todos los ministerios se van a constituir en Alberdi para ayudar al interventor, para ponerse a disposición de cada uno de los vecinos que viven en esa hermosa ciudad”, sostuvo.

En cuanto a los problemas de gestión que tiene Alberdi, Jaldo manifestó: “la Argentina tiene problemas. Tucumán no está exento de los problemas. Y, en el caso de los municipios, tienen funciones específicas que van con la construcción de obras de infraestructura necesarias para prestar servicios, como es mejorar el sistema de cloacas y de agua potable” y detalló que el interventor trabajará para mejorar servicios de alumbrado público, seguridad vial y ciudadana, pavimentación de calles, cuidado de escuelas y del hospital de la localidad, entre otras cuestiones.

“Miren todo lo que tiene que hacer un municipio en apenas 120 días que vamos a estar a cargo de la intervención. Luego, seguramente, el pueblo de Alberdi va a elegir a sus diez concejales para que las instituciones de la democracia puedan funcionar y que sean ellos verdaderamente quienes sigan dando las soluciones”, sostuvo.

Jaldo detalló que los motivos de la intervención de Alberdi “son las sumatorias de denuncia que tiene la justicia, fundamentalmente por la comercialización de sustancias tóxicas y porque se nombra a personas vinculadas directa e indirectamente al municipio. Esperemos el fallo de la justicia federal para saber, porque tiene todas las facultades, si ve irregularidades. Y si ve que las cosas no se han hecho bien, pueden condenar”

Y concluyó: “No se olviden que un fiscal ha pedido ayer la detención del ex intendente (Luis Campos), y que hay un juez que dijo que no corresponde. Es decir, vemos que hay una justicia federal que va a fondo. Por eso confiemos en esa justicia federal, confiemos en la justicia provincial y tengamos un poquito de paciencia. No nos adelantemos porque la verdad que quien habla no está prejuzgando absolutamente a nadie. Sí, como gobernador, tengo que tomar medidas. Ahora, yo no prejuzgo a nadie. Quién tiene que juzgar es el Poder Judicial Federal y el Poder Judicial Provincial, y hay que esperar sus resoluciones”.

Seguridad ciudadana en Alberdi

Por su parte, el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, informó que “la situación hoy en Alberdi está tranquila; la ciudad sigue trabajando y desarrollando su vida normal con el interventor (Guillermo Norry) que está realizando los primeros trámites junto con todo su equipo, ordenando y dialogando con el personal que trabaja en la municipalidad”.

Asimismo, el funcionario remarcó que la Policía de Tucumán sigue custodiando las instituciones públicas, como el hospital, las escuelas y los bancos, “y se han enviado a más efectivos para seguir trabajando en todas las investigaciones, ya sea en cuanto los delitos que se hayan cometido, como el narcomenudeo, y también para seguir realizando la prevención y cuidando la vida y los bienes en cada uno de los tucumanos”.

Agüero Gamboa indicó, además, que “por el momento no se han recibido denuncias” de los vecinos de Alberdi. Sin embargo, un equipo de la Brigada de Investigaciones se instaló en la ciudad para que los vecinos se puedan acercar y hacer sus denuncias.

“Que tengan tranquilidad de que estamos para cuidarlos y no se olviden que la política de seguridad es tolerancia cero con respecto a cualquier tipo de delito, las bandas organizadas y, sobre todo, contra el narcotráfico”, subrayó.

