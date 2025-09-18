El dueño del depósito incendiado en Los Chañaritos tiene el 50% del cuerpo quemado El miércoles por la tarde, un voraz incendio consumió un depósito de aceite industrial y reciclado ubicado en el barrio Ampliación Policial 4, en la zona de Los Chañaritos, al sur de San Miguel de Tucumán. El siniestro, que generó explosiones y una densa columna de humo, afectó a tres viviendas y dos vehículos que estaban en el lugar.

El propietario del predio, un hombre de 45 años de apellido Mustafá, resultó con graves quemaduras en el 40-50% de su cuerpo. Fue asistido en el Hospital Centro de Salud, donde se le realizaron las primeras curaciones y fue estabilizado. Afortunadamente, según informó el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, su vía aérea no se vio comprometida, por lo que no necesitó ser intubado ni recibir oxígeno.

El hombre permanece en la unidad de cuidados intensivos y los médicos están siguiendo de cerca su evolución durante las primeras 72 horas, un período crucial para este tipo de lesiones. El caso está en manos de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que ha ordenado la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para determinar las causas del incendio.