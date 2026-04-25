Fecha confirmada para el inicio de las vacaciones de invierno en Tucumán El receso escolar de invierno de 2026 comenzará el lunes 13 de julio.

Mientras en la capital federal ya confirmaron que el receso invernal será del 20 al 31 de julio, en Tucumán las fechas serán diferentes y se ubican en una franja previa dentro del calendario escolar nacional.

De acuerdo al cronograma educativo 2026, las vacaciones de invierno en Tucumán están programadas del 13 al 24 de julio, abarcando dos semanas completas para todos los niveles.

Esto ubica a la provincia dentro del grupo intermedio de jurisdicciones, junto a localidades como Salta, Jujuy y Misiones.

En el caso de Tucumán, las clases regresarán el lunes posterior al receso, lo que permitirá a muchas familias organizar viajes o actividades locales sin coincidir con la máxima demanda de Buenos Aires.

Así, mientras en la capital federal de la nación las vacaciones llegan más tarde, en Tucumán el descanso educacional comenzará antes, marcando una diferencia clave a la hora de planificar el invierno 2026.

Fuente Radio Bicentenario