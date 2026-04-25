Buscan intensamente a un hombre en Concepción El hombre que está desaparecido confeccionaba vestimenta para egresados. La Policía y sus familiares centraron los operativos en la zona serrana tras recibir pistas sobre el paradero de su automóvil, un Volkswagen Up blanco.

La incertidumbre crece en la ciudad de Concepción tras la desaparición de Franco Javier Mora, de 39 años, un conocido confeccionista textil de la zona del que no se tienen noticias desde el día de ayer. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo de búsqueda que se trasladó hacia el oeste, en la zona de Alpachiri.

El foco del rastrillaje se activó a partir de una serie de testimonios que indicaban la posible presencia de un automóvil con características similares al de Mora -un Volkswagen Up de color blanco- circulando por los caminos rurales del piedemonte.

Bajo la supervisión de la Justicia, efectivos policiales junto a familiares del hombre recorrieron palmo a palmo puntos estratégicos como El Molino, Piedragrande, Acochuna y Las Lenguas. Las tareas incluyeron no solo las rutas principales, sino también senderos de difícil acceso y caminos vecinales.

Sin indicios claros

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A pesar del esfuerzo y de la movilización de recursos en la zona sur de la provincia, las autoridades confirmaron que no se lograron resultados positivos. No se encontraron rastros del vehículo ni elementos que permitan determinar el paradero del confeccionista.

La preocupación en el entorno de Mora es total. Sus allegados, que participan activamente de las recorridas, mantienen la esperanza de obtener algún dato certero que ayude a dar con su ubicación. La policía solicitó a la comunidad que cualquier persona que haya visto el vehículo o pueda aportar información relevante, se comunique de inmediato con la comisaría más cercana o al sistema de emergencias 911.

Fuente La Gaceta