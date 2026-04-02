Femicidio en la zona sur: hallan a una mujer asesinada de un disparo y su pareja aparece herida a pocas cuadras La víctima fue encontrada sin vida en su vivienda y presentaba un impacto de arma de fuego. La pareja fue hallada ensangrentada a 10 cuadras y permanece bajo atención médica.

El Ministerio Público Fiscal investiga la muerte de una mujer ocurrida en el barrio San Alberto, al sur de San Miguel de Tucumán. La víctima, identificada como Carina Lorena González, fue hallada sin vida en el interior de su domicilio ubicado en calle Capitán Melián de Leguizamo al 1.100. Según las primeras informaciones, el cuerpo presentaba un impacto de arma de fuego, por lo que se inició una causa que es abordada como un hecho de extrema gravedad.

La pesquisa está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, dirigida por el fiscal Pedro Gallo, quien dispuso la intervención de un equipo integrado por los investigadores Javier González Llonch, Paula Ponce y Ramón Soria. Además, tomó participación el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), que realizó pericias en la escena del hecho y procedió a la recolección de evidencias clave para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo a fuentes judiciales, el caso comenzó a tomar forma en la tarde del miércoles 1 de abril, cuando un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre la presencia de un hombre ensangrentado a unas 10 cuadras del domicilio de la víctima. Personal policial acudió al lugar e identificó al sujeto como Ángel David Nadal, de 39 años, pareja de González, quien presentaba una herida en la cabeza y fue trasladado de urgencia al hospital Padilla.

En paralelo, otro equipo policial se dirigió a la vivienda de la pareja, donde finalmente encontró el cuerpo sin vida de la mujer. Por disposición del fiscal, se ordenó la toma de muestras al hombre internado y el secuestro de elementos de interés para la causa, entre ellos tres teléfonos celulares. En la escena también se hallaron tres vainas servidas y una caja con proyectiles. Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia, prevista para la mañana de este jueves, que será clave para determinar las circunstancias del crimen.