La Provincia, municipios y la UNT impulsan carreras de Abogacía y Contador en el interior El acuerdo permitió consolidar la extensión del segundo y tercer año de Abogacía en Bella Vista, Concepción, Monteros y Trancas, y rubricó por primera vez el inicio del primer año de Contador Público Nacional en Aguilares, Banda del Río Salí y San Isidro de Lules.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó la firma de convenios entre el Gobierno de Tucumán, siete municipios y la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) para extender el dictado de carreras universitarias al interior provincial. El acto se realizó en Casa de Gobierno con la participación de autoridades provinciales, municipales y académicas.

El acuerdo permitió consolidar la extensión del segundo y tercer año de Abogacía en Bella Vista, Concepción, Monteros y Trancas, y rubricó por primera vez el inicio del primer año de Contador Público Nacional en Aguilares, Banda del Río Salí y San Isidro de Lules. La iniciativa buscó fortalecer la formación de futuros profesionales del Derecho y la Economía y ampliar el acceso a la educación superior.

En el estrado participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el rector Sergio Pagani; la vicerrectora Mercedes Leal; la decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, María Cristina Grunauer de Falú y el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Jorge Rospide, junto a intendentes de las localidades involucradas.

El gobernador destacó el alcance social de la medida y convocó a aprovechar la oportunidad. En ese sentido, expresó: “Mucha gente joven y también personas que peinan canas tuvieron el sueño de cursar una carrera universitaria. En otra oportunidad veíamos la universidad lejana, tanto por la distancia como por las posibilidades económicas. Hoy la universidad llega a la casa de cada estudiante, a su ciudad y al lugar donde viven con sus familias. Aprovechemos esta oportunidad: lo único que tienen que hacer es estudiar y recibirse, porque eso permitirá un trabajo de calidad y mejores ingresos para sostener a sus familias. Aquí estamos cambiando la vida de muchos jóvenes que tendrán la posibilidad de obtener un título universitario”.

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Estuvieron presentes , además, la diputada Gladys Medina; los intendentes Antonio Moreno (Trancas), Francisco Serra (Monteros), Paula Quiles (Bella Vista), Alejandro Molinuevo (Concepción), Gonzalo Monteros (Banda de Río Salí), Gimena Mansilla (Aguilares) y Marta Albarracín (Lules).

Estuvieron los ministros del Poder Ejecutivo: Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad); la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur.

Jaldo precisó que los convenios se sustentan con el presupuesto de la Provincia de Tucumán, mientras que “la universidad pone todo lo que es la logística pedagógica, los profesores y algunos elementos de enseñanza que hacen falta”. Además, reflexionó que cuando se combinan instituciones y poderes, “como el Poder Legislativo que también hoy nos acompañó y que nos viene apoyando en estas decisiones, los únicos beneficiados son los tucumanos”.

En ese marco, el rector de la UNT subrayó el trabajo conjunto con la Provincia. Al valorar el acuerdo, afirmó: “Es un día de mucha alegría para nuestra universidad. Agradecemos al Gobierno de la Provincia por apostar a la educación universitaria de calidad y por ayudarnos a cumplir nuestro objetivo de llevar la universidad a la mayor cantidad de personas posible. Hay mucho potencial en el interior y esta oportunidad permitirá que los estudiantes desarrollen su vocación y mejoren su calidad de vida y la de sus familias”.

El ministro Regino Amado precisó el alcance territorial de la iniciativa. “Firmamos un convenio para que siete municipios dicten las carreras de Abogacía y Ciencias Económicas. Con esto sumamos 3.000 alumnos en carreras de grado. Este acuerdo refleja que la educación es una política de Estado y que continuaremos trabajando en ese camino”.

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La vicerrectora Mercedes Leal remarcó el impacto social del proyecto. En ese sentido, sostuvo: “Estos convenios permiten llevar las carreras de Abogacía, Contador Público y Administración de Empresas a siete municipios. Serán 3.000 beneficiarios que tendrán la oportunidad de acceder a la educación superior pública, gratuita y cogobernada”.

Desde los municipios, los intendentes coincidieron en destacar el valor histórico de la medida. El intendente de Trancas, Antonio Moreno, afirmó: “Es un día histórico para los ciudadanos tranqueños. Las carreras universitarias son libres e igualitarias y hoy el interior accede a las mismas oportunidades que las grandes ciudades”.

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La intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla, valoró la continuidad del programa: “Celebramos la decisión de descentralizar la universidad. Más de 190 estudiantes ya se inscribieron y es un orgullo poder gestionar estos convenios para el interior”.

El intendente de Banda del Río Salí, Gonzalo Monteros, destacó el inicio de una nueva carrera en su ciudad. Al respecto, indicó: “Abrimos la carrera de Contador Público Nacional para los vecinos. Esta decisión facilita la vida de las familias y genera oportunidades para jóvenes y adultos”.

El intendente de Monteros, Francisco Serra, remarcó el trabajo articulado: “Garantizar el dictado de los primeros tres años de Abogacía demuestra el valor del trabajo colectivo y de la educación como herramienta para igualar oportunidades”.

Por su parte, el intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, puso en valor el crecimiento académico de su ciudad: “Es la primera vez que Concepción cuenta con universidad pública. Este convenio permite consolidar cuatro años de Abogacía y proyectar un futuro centro universitario”.

El decano Jorge Rospide destacó la expansión de las extensiones áulicas: “Acercamos la universidad pública de calidad al interior y buscamos formar profesionales con estándares internacionales que sean agentes de transformación en sus comunidades”.

La firma de los convenios consolidó una política educativa orientada a ampliar oportunidades, fortalecer la formación profesional y promover el desarrollo de las comunidades del interior tucumano.