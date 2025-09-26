Fin de semana en Tucumán: ¡Septiembre cierra con festivales y parapente! Descubrí la guía completa para un finde lleno de cultura, arte y deportes extremos.

La provincia despide el mes de la primavera con una agenda espectacular que combina celebración, teatro, música y adrenalina. Habrá eventos imperdibles para todos los gustos: desde la Elección de la Reina Departamental en Concepción y la Gran Fiesta de la Ciudad en San Miguel de Tucumán, hasta deportes de alto impacto como el Campeonato Argentino de Parapente en San Javier y el Campeonato de Karting en Lamadrid. Los espacios culturales, plazas y predios se preparan para un cierre de mes vibrante. ¡Tu fin de semana te espera en Tucumán!

Viernes 26 de septiembre

Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.

Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.

Museo arqueológico El Cadillal: 10:00 a 18:00 H / El Cadillal.

Campeonato Argentino de Parapente – Round 02: a partir de las 11:00H / Loma Bola / San Javier.

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.

Gran Fiesta Cultural: 16:00H / Plaza Independencia / San Miguel de Tucumán.

Floreser Juntos: 17:30H / Complejo Libertad / San Miguel de Tucumán.

Elección de la reina departamental: 18:00H / Terminal de Ómnibus / Concepción.

Fiesta del dia del jubilado: 18:00h / Salon ex-genesis / San Pablo y Villa Nougués.

XVI festival de danza: desde las 19:00H / Club sportivo Floresta / San Miguel de Tucumán.

Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19:30 y 20:00 H / San Javier.

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19:30 y 20:00 H / San Pedro de Colalao.

Letra y Música: 20:00H / Centro Cultural Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.

Festival Guitarras del mundo: 20:00H / San Miguel de Tucumán.

Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.

Yiya, el musical: 21:30H / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.

Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.

“Mi padre, cuando el amor todo lo puede”: 22:00H / Centro cultural Virla / San Miguel de Tucumán.

“Rosario de Canciones”: 22:00H / Casa de la cultura / Tafí Viejo.

Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.

Espectáculo 4D “Batalla de Tucumán”: Todo el finde / Parque 9 de julio- Lago San Miguel / San Miguel de Tucumán.

Casa Histórica: 9:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.

Sábado 27 de septiembre

Caminata a la cumbre del taficillo: 7:30h / salida: Ente de Turismo SMT / Tafí Viejo.

Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.

Trekking Familiar: 9:00H / salida desde la reserva La Ramada / Concepción.

Experiencia Yungas: 9:00H / Av. Perón 2800 / Yerba Buena.

Casa Histórica: 9:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.

Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.

El Bus Turístico: 11:00H y 16:00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán

Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.

Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.

El Bus Turístico: 11:00H y 16:00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.

Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.

Campeonato Argentino de Parapente – Round 02: a partir de las 11:00H / Loma Bola / San Javier.

Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.

Dia Mundial del turismo: 15:00 a 18:00H / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.

Yoga: 15:30 a 17:00hs / Parque Perci Hill / Yerba Buena.

Yoga: 15:30 a 16:30hs / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.

Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.

Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.

Fiesta Aniversario: 17:00H / Plaza principal / El Timbo.

Feria Gourmet: 17:00 a 00H / El Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.

Show de Circo y Folclore: 18:30H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.

XVI festival de danza: desde las 19:00H / Club sportivo Floresta / San Miguel de Tucumán.

Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19:30 y 20:00 H / San Javier.

Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19:30 y 20:00 H / San Pedro de Colalao.

Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.

Orgullo en escena: 20:30H / Facultad de Derecho de la UNT / San Miguel de Tucumán.

Fiesta de la primavera: 20:30H / Av. Sarmiento / San Pedro de Colalao.

el legado staus: 21:00H / Teatro San Martin / San Miguel de Tucumán.

Gran Noche de Peña: 21:00H / Club de estudiantes de Benjamín Paz / Trancas.

Yiya, el musical: 21:30H / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.

Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.

“Mi padre, cuando el amor todo lo puede”: 22:00H / Centro cultural Virla / San Miguel de Tucumán.

Septiembre cultural y deportivo: 22:00H / Centro cultural / La Cocha.

Espectáculo 4D “Batalla de Tucumán”: Todo el finde / Parque 9 de julio- Lago San Miguel / San Miguel de Tucumán.

Domingo 28 de septiembre

MIRA TAMBIÉN Mañana realizarán una nueva jornada de vacunación contra la gripe y el dengue