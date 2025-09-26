La provincia despide el mes de la primavera con una agenda espectacular que combina celebración, teatro, música y adrenalina. Habrá eventos imperdibles para todos los gustos: desde la Elección de la Reina Departamental en Concepción y la Gran Fiesta de la Ciudad en San Miguel de Tucumán, hasta deportes de alto impacto como el Campeonato Argentino de Parapente en San Javier y el Campeonato de Karting en Lamadrid. Los espacios culturales, plazas y predios se preparan para un cierre de mes vibrante. ¡Tu fin de semana te espera en Tucumán!
Viernes 26 de septiembre
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.
- Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
- Museo arqueológico El Cadillal: 10:00 a 18:00 H / El Cadillal.
- Campeonato Argentino de Parapente – Round 02: a partir de las 11:00H / Loma Bola / San Javier.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Gran Fiesta Cultural: 16:00H / Plaza Independencia / San Miguel de Tucumán.
- Floreser Juntos: 17:30H / Complejo Libertad / San Miguel de Tucumán.
- Elección de la reina departamental: 18:00H / Terminal de Ómnibus / Concepción.
- Fiesta del dia del jubilado: 18:00h / Salon ex-genesis / San Pablo y Villa Nougués.
- XVI festival de danza: desde las 19:00H / Club sportivo Floresta / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19:30 y 20:00 H / San Javier.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19:30 y 20:00 H / San Pedro de Colalao.
- Letra y Música: 20:00H / Centro Cultural Mercedes Sosa / San Miguel de Tucumán.
- Festival Guitarras del mundo: 20:00H / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Yiya, el musical: 21:30H / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
- “Mi padre, cuando el amor todo lo puede”: 22:00H / Centro cultural Virla / San Miguel de Tucumán.
- “Rosario de Canciones”: 22:00H / Casa de la cultura / Tafí Viejo.
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
- Espectáculo 4D “Batalla de Tucumán”: Todo el finde / Parque 9 de julio- Lago San Miguel / San Miguel de Tucumán.
- Casa Histórica: 9:00 a 13:00 hs y de 16:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.
Sábado 27 de septiembre
- Caminata a la cumbre del taficillo: 7:30h / salida: Ente de Turismo SMT / Tafí Viejo.
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.
- Trekking Familiar: 9:00H / salida desde la reserva La Ramada / Concepción.
- Experiencia Yungas: 9:00H / Av. Perón 2800 / Yerba Buena.
- Casa Histórica: 9:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.
- Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
- El Bus Turístico: 11:00H y 16:00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 19:00 H / El Mollar.
- Circuito a pie: 9:30 H / Oficina Congreso y Crisóstomo / San Miguel de Tucumán.
- El Bus Turístico: 11:00H y 16:00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
- Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
- Campeonato Argentino de Parapente – Round 02: a partir de las 11:00H / Loma Bola / San Javier.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Dia Mundial del turismo: 15:00 a 18:00H / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.
- Yoga: 15:30 a 17:00hs / Parque Perci Hill / Yerba Buena.
- Yoga: 15:30 a 16:30hs / Jardín Botánico Horco Molle / Yerba Buena.
- Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- Fiesta Aniversario: 17:00H / Plaza principal / El Timbo.
- Feria Gourmet: 17:00 a 00H / El Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Show de Circo y Folclore: 18:30H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- XVI festival de danza: desde las 19:00H / Club sportivo Floresta / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19:30 y 20:00 H / San Javier.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19:30 y 20:00 H / San Pedro de Colalao.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Orgullo en escena: 20:30H / Facultad de Derecho de la UNT / San Miguel de Tucumán.
- Fiesta de la primavera: 20:30H / Av. Sarmiento / San Pedro de Colalao.
- el legado staus: 21:00H / Teatro San Martin / San Miguel de Tucumán.
- Gran Noche de Peña: 21:00H / Club de estudiantes de Benjamín Paz / Trancas.
- Yiya, el musical: 21:30H / Teatro Municipal Rosita Ávila / San Miguel de Tucumán.
- Peña cultural El Cardón: 22:00 H / Heras 50 / San Miguel de Tucumán.
- “Mi padre, cuando el amor todo lo puede”: 22:00H / Centro cultural Virla / San Miguel de Tucumán.
- Septiembre cultural y deportivo: 22:00H / Centro cultural / La Cocha.
- Espectáculo 4D “Batalla de Tucumán”: Todo el finde / Parque 9 de julio- Lago San Miguel / San Miguel de Tucumán.
Domingo 28 de septiembre
- 4to Campeonato de Karting sobre tierra: desde 7:30H / Kartodromo de Lamadrid / Lamadrid.
- Visitas guiadas a Ruinas de San José: 8:00 a 13:00 hs / Ruinas de San José / Lules.
- Casa Histórica: 9:00 a 20:00 hs / San Miguel de Tucumán.
- Museo Arqueológico Los Menhires: 9:00 a 14:00 H / El Mollar.
- El Bus Turístico: 11:00H y 16:00H / Laprida 50 / San Miguel de Tucumán.
- Campeonato Argentino de Parapente – Round 02: a partir de las 11:00H / Loma Bola / San Javier.
- BACANAL: 12:00 H / Salón Las Marías / Villa Nougues.
- Música y gastronomía: 12:00 a 16:00H / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes: 12:00 a 20:00H / 500 m de la rotonda / El Cadillal.
- Museo arqueológico El Cadillal: 11:00 a 19:00 H / El Cadillal.
- La Gran Fiesta de la Ciudad: 16:00h / Hipódromo de Tucumán / San Miguel de Tucumán.
- Feria de artesanos: 16:00 H / Plaza Haimes / Concepción.
- Feria de Artesanos: 16:00 a 23:00 H / Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Feria de Emprendedores: 16:00 a 22:00 H / Parque El Provincial / San Miguel de Tucumán.
- feria de artesanos y emprendedores: 16:00 h / Mercado Municipal / Tafí Viejo.
- Paseo Gastronómico: 17:00 a 00 H / Hipódromo de Tucumán / San Miguel de Tucumán.
- Feria Gourmet: 17:00 a 00H / El Parque Avellaneda / San Miguel de Tucumán.
- Maratón Solidaria: 19hs / salida: Casa de la Cultura / Bella Vista.
- XVI festival de danza: desde las 19:00H / Club sportivo Floresta / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo Cristo Resplandeciente: 19:30 y 20:00 H / San Javier.
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios: 19:30 y 20:00 H / San Pedro de Colalao.
- Espectáculo luces y sonido: 20:30 H / Casa Histórica / San Miguel de Tucumán.
- Espectáculo 4D “Batalla de Tucumán”: Todo el finde / Parque 9 de julio- Lago San Miguel / San Miguel de Tucumán.