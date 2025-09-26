Secuestran 160 kilos de hojas de coca en rutas nacionales Toda la mercadería mencionada fue incautada por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Como respuesta al contrabando y la lucha que la Policía de Tucumán lleva contra este delito, personal de la Dirección de Unidades Especiales, apostados en los puestos fronterizos de nuestra provincia, llevaron adelante este jueves diversos procedimientos que permitieron incautar gran cantidad de hojas de coca y cigarros de origen extranjero.

La mercadería estaba siendo “contrabandeada” pero fue incautada y puesta a disposición de la Dirección General de Aduanas.

El primer procedimiento se realizó en el puesto fronterizo Cabo Vallejo, sobre ruta nacional 9, este jueves 25 de septiembre donde los servidores públicos inspeccionaron un camión de encomiendas proveniente de Salta, en el cual detectaron 8 cajas que contenían cigarrillos y otros dos bultos que contenían 10 kilos de hojas de coca.

Por otro lado, en el puesto fronterizo 7 de Abril, sobre ruta nacional 34, secuestraron 150 kilos de hojas de coca que eran trasladados en un camión de encomiendas proveniente de Salta y tenía como destino Buenos Aires, las mismas estaban discriminadas en ocho bultos.

También secuestraron mercadería de diversos rubros. Asimismo, en el puesto fronterizo Los Mistoles, sobre ruta 157, detectaron que un vehículo particular trasladaba ocho bultos con mercadería de diferentes rubros de origen extranjero sin aval aduanero.