Gianella Milagros vuelve a casa: una historia de lucha, fe y Salud Pública Después de casi un mes de internación y de atravesar momentos críticos, Gianella Milagros, la pequeña que nació en medio de la tragedia de un accidente de tránsito, recibió el alta médica y ya puede regresar con su familia.

El 26 de julio cambió la vida de Florencia Villarreal y de sus hijos: un siniestro en moto los dejó hospitalizados y obligó a los médicos a realizarle a Florencia una cesárea de urgencia para salvar a su bebé. Desde entonces, Gianella se convirtió en símbolo de esperanza. Hoy, con 2,400 kg y una recuperación sorprendente, la bebé vuelve a casa para reencontrarse con su papá Sebastián y sus tres hermanos.

“Cinco milagros cumplidos”

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, celebró la noticia acompañado de los equipos médicos que intervinieron: “Podemos hablar de cinco milagros cumplidos. Florencia tuvo una hemorragia cerebral, su hija de ocho años un hematoma, y aún así hoy podemos dar esta noticia gracias al esfuerzo conjunto del Instituto de Maternidad, el Hospital Padilla, el Hospital de Niños y todo nuestro sistema de salud. Esto es un orgullo enorme para Tucumán”.

Una bebé que venció la adversidad

Gianella nació prematura y con alto riesgo vital. Pasó días en respirador, con pronóstico reservado. Sin embargo, gracias a la atención neonatal, pudo estabilizarse, subir de peso y hoy es considerada clínicamente apta para continuar su crecimiento en el hogar.

La doctora Gloria Ferreira, subdirectora del Instituto de Maternidad, explicó: “Llegó con apenas 1,780 kg y ahora pesa 2,400 kg. Logró dejar la asistencia respiratoria y puede alimentarse sola. Está lista para estar con su mamá y su familia”.

Una madre agradecida y un mensaje de prevención

Florencia, con la voz quebrada por la emoción, reflexionó sobre lo vivido: “No entiendo por qué ese día decidí subir a la moto con mis hijos. No me acuerdo qué pasó, solo sé que estuvimos muy graves y que intervinieron muchísimas personas para salvarnos. Agradezco a Dios y a todo el personal de salud. Aprendí la lección y le pido a todos: no viajen en moto con los niños, no se arriesguen”.

Con lágrimas en los ojos, abrazando a su hija, Florencia resumió su experiencia: “Hoy salimos juntas del hospital. Se llama Gianella Milagros, porque realmente es un milagro de la vida”.