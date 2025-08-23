Osvaldo Jaldo habló sobre la amenaza que recibió por redes sociales El Primer Mandatario habló por primera vez de la amenaza de muerte que recibió en redes sociales y aseguró que responden a los intereses que su gestión afectó. El acusado estará 30 días con prisión preventiva.

El gobernador Osvaldo Jaldo, se refirió este viernes a la última amenaza que recibió a través de redes sociales y vinculó este y los demás hechos con los avances de su gestión en la lucha contra el narcotráfico y la recuperación de tierras usurpadas en zonas turísticas de la provincia.

El mandatario se refirió al tema tras inaugurar obras de infraestructura en Arcadia y destacó que la situación le resultó inédita en cuatro décadas de democracia. “Nunca vi que amenazaron a un candidato a gobernador, ni siquiera a un comisionado comunal. Sin embargo, hoy lo hicieron conmigo”, afirmó.

Recordemos que durante la tarde del martes último, el gobernador Jaldo se encontraba dando su discurso durante un acto público en Villa Quinteros. En ese contexto, durante la transmisión en vivo el acusado publicó durante la emisión, a través de la cuenta de usuario de Facebook a su nombre el mensaje intimidatorio.

“Se presta para boletearlo al hdp (sic) ese de Jaldo como al colombiano al senador y sacarlo patas para arriba. Amén”, había comentado “Chanchón” en Face. Ayer la justicia le dictó un mes de prisión preventiva.

Jaldo recordó que los mensajes intimidatorios se registraron en distintas plataformas digitales y en algunos casos provenían de personas vinculadas con el narcotráfico. “Nos amenazaron con mensajes de texto que la Justicia comprobó. También lo hicieron desde las cárceles, donde estaban detenidos narcotraficantes y asesinos con varias muertes, a quienes transferimos a penales de máxima seguridad en Buenos Aires”, explicó.

El gobernador sostuvo que las intimidaciones respondieron a la decisión política de enfrentar el delito organizado. “Le están pasando cosas a este gobernador que no le pasaron a otro, y ¿saben por qué? Porque nosotros vamos contra los narcotraficantes, contra los que venden muerte, contra los que usurparon tierras en lugares turísticos. Estamos pisando callos muy grandes en Tucumán”, enfatizó.

En ese sentido, destacó que en un año y nueve meses de gestión su administración recuperó entre 400 y 500 hectáreas de terrenos que habían sido usurpados, vendidos o regalados en gestiones anteriores. “Eso es patrimonio de los tucumanos y lo estamos devolviendo a la provincia”, señaló.

En ese sentido, utilizó una metáfora para graficar la situación:

“Como decimos en el campo, y para que doña Rosa, doña Juana, doña Pepa entiendan, estamos pisando callos a lo grande en Tucumán”.

El mandatario remarcó que las amenazas no lo amedrentaron. “Seguramente me van a seguir amenazando, pero no vamos a aflojar un tranco. Todos los que obren fuera de la ley saben dónde van a terminar: presos, en Benjamín Paz o en cana”, advirtió.

Finalmente, Jaldo aseguró que continuará defendiendo la provincia sin compromisos con estructuras delictivas. “Tengo las manos limpias y no tengo compromisos con la delincuencia. Vamos a seguir gobernando con orden, con autoridad y con paz social”, concluyó.

Fuente Comunicación Tucumán