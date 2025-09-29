Gran Fiesta de la Ciudad por el 340º aniversario de San Miguel de Tucumán Más de 40.000 personas se dieron cita en el Hipódromo donde tuvo lugar el mega evento gratuito organizado por el Municipio para celebrar el Día de la Ciudad. La intendente Rossana Chahla compartió la fiesta con el público. Una veintena de artistas locales animaron el festejo, que fue coronado por La Konga y Luck Ra.

San Miguel de Tucumán vibró con la Gran Fiesta de la Ciudad, el mega evento gratuito que reunió a más de 40.000 personas en el Hipódromo y que fue organizado por la Municipalidad para celebrar junto a los vecinos el 340º aniversario del traslado de la capital tucumana desde Ibatín a su actual emplazamiento.

La intendente Rossana Chahla compartió el festejo con los miles de tucumanos y familias de otras provincias que se dieron cita en el predio de avenida Irineo Leguisamo al 800. A la medianoche, todas las voces se unieron para cantar el Cumpleaños Feliz, de la mano de la artista Cecilia Paliza, marcando el inicio del Día de la Ciudad, que se festeja cada 29 de septiembre. La jefa municipal fue la encargada de apagar las velas de la torta especialmente preparada para la ocasión, junto a funcionarios provinciales, concejales y miembros del gabinete municipal.

Fue una jornada a puro ritmo y talento, protagonizada por una veintena de bandas y artistas de diversos géneros musicales, locales y nacionales, que hicieron cantar y bailar a grandes y chicos. La fiesta comenzó alrededor de las 16 horas con DJ en vivo y el espacio musical denominado “Orgullo Tucumano” que se extendió hasta pasadas las 22. El show central estuvo a cargo de la banda La Konga y del cantante cordobés Luck Ra, quienes compartieron sus grandes éxitos del cuarteto argentino con el público.

En su mensaje, Chahla agradeció a los ciudadanos por su presencia “en este nuevo cumpleaños de la ciudad, que ha venido para quedarse” y compartió su anhelo de que cada año se sume “más gente, más vecinos, más tucumanos”.

La jefa del Gobierno de la ciudad extendió el agradecimiento al gobernador, Osvaldo Jaldo; al vicegobernador, Miguel Acevedo; y al equipo de trabajo municipal. “Pero sobre todo agradezco a cada vecino y vecina de San Miguel de Tucumán que me acompaña día a día para que esta ciudad esté mejor”, remarcó la intendente.

Por último, Chahla puso en común sus deseos para esta fecha especial. “Pidamos los deseos juntos: por una Argentina más unida y un Tucumán más próspero; por nuestra gente que más nos necesita, por los discapacitados, por nuestros jubilados, por nuestros niños. Y que Dios ilumine las familias de todos y de los gobernantes para seguir el camino correcto. Feliz cumpleaños para todos”, cerró.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán