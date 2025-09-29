Murió la mujer que estaba internada por graves quemaduras El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó el deceso de la mujer que había ingresado el pasado miércoles al Centro de Salud.

Durante el pasado feriado del 24 de septiembre en Tucumán, el hospital Centro de Salud de la Capital recibió a un hombre de 39 años y una mujer de 36, ambos con lesiones por combustión intencional de un líquido inflamable y que permanecen en estado crítico.

Conforme a las primeras averiguaciones, ambos se encontraban en un dicho domicilio de la localidad de San Pablo, cuando alrededor de las 18, se habría producido una discusión entre ambos y que terminó con los dos prendidos fuego.

Los heridos, en primer lugar, fueron trasladados al hospital de San Pablo, para luego ser derivados al Centro de Salud donde se encontraban internados en grave estado.

Sin embargo, este lunes, el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, confirmó el fallecimiento de la mujer a causa de las heridas sufridas días atrás. “Lamentablemente, con quemaduras extensas y profundas, casi todos los pacientes fallecen. Ella no solamente tenía gran parte de su cuerpo comprometido, sino también había compromiso de su vía aérea, por lo que necesitaba entubación”, señaló.

Y agregó: “Hubo fallas multiorgánicas con requerimiento de medicación para mantener la presión arterial y esta mañana falleció”.

Por otro lado, al ser consultado sobre el estado del hombre, Medina Ruiz contó: “También está muy inestable, compensado con medicamentos, pero también muy crítico. Tiene gran parte del cuerpo quemado y la vía aérea comprometida. Tiene un pronóstico muy reservado”.

