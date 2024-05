Gremios de la Salud sellaron un nuevo acuerdo salarial con el Gobierno provincial El gobernador ya acordó con los trabajadores de SUMAR, AME, ATE y UPCN.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, encabezó este jueves el acto en el que quedó sellado un nuevo acuerdo salarial con los gremios de la Salud. Los primeros en firmar fueron los representantes del Sindicato Único de Médicos Argentinos (SUMAR), luego fue el turno de la Asociación de Médicos Empleados (AME). A continuación firmaron la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

El acuerdo establece otorgar al personal del Sistema Provincial de Salud, un adicional no remunerativo y no bonificable. Son $50.000 a partir del 1 de mayo y hasta el 30 de junio y $100.000 a partir del 1 de julio. Dicho adicional será remunerativo y no bonificable para el personal que se encuentre a 10 años de acceder al beneficio de la jubilación y será compensado con una suma no remunerativa a fin de que estos agentes no vean disminuido su haber líquido.

Participaron del acto el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya Cruz; el secretario ejecutivo administrativo contable del Siprosa, Fabio Andina; y la secretaria general de SUMAR, Noemí Díaz.

Tenemos un reconocimiento muy grande por la Salud Pública y sus trabajadores y permanentemente ponemos en valor su esfuerzo y sacrificio”, dijo Jaldo en su discurso.

Por cómo está hoy la situación económica, remarcó el Gobernador, “tenemos que seguir fortaleciendo el sistema de salud, ya que hay mucha gente que se está quedando sin trabajo y sin obra social, necesitando los hospitales públicos para atenderse”.

Y aclaró: “La inflación deterioró los ingresos de la gente y encareció los servicios. Pero a pesar de esto, la Provincia nunca dejó de invertir en salud”.

Por su parte, Díaz contó que la negociación inició con idas y vueltas, “porque nuestro petitorio era superador, pero llegamos a un acuerdo”, informó al tiempo que aseguró haber considerado las contrapropuestas que dijo el Gobierno. “Nos dijeron que hay que esperar para agosto cuando podamos tener mejores horizontes para la tercera mesa de negociación”, sostuvo.

Esto no termina. Las paritarias ahora son bimestrales o trimestrales, porque vamos viendo la inflación. Esta vez decidimos esperar 90 días y que en estos tiempos cambien y el incremento salarial sea un porcentaje al básico, como nosotros siempre solicitamos”, contó.

Sobre el acuerdo, la secretaria general dijo: “Al ser un ítem en blanco, va a impactar en el salario anual complementario del mes de junio”.

En ese sentido, aseguró: “Hemos visto que se debería continuar con la aplicación de la reforma de la Ley de Carrera Sanitaria en sus coeficientes. Logramos que a partir de julio se vuelva a comenzar con una parte, que es el 5% de la modificación de los coeficientes. Eso sí va al básico y recién va a impactar desde el mes de julio en el bolsillo del trabajador. Esto implica que va al básico y se multiplica por los distintos ítems”.

Por otro lado, Díaz informó: “Cuando hablamos de paritaria, tenemos que ver otros ítems que algunos trabajadores perciben o no. Como el ítem zona, donde el trabajador va al interior, tiene sus gastos, sus traslados, sus horas, pero quedaron algunos sectores afuera. En estos momentos, a través de una resolución ministerial y del secretario ejecutivo del Siprosa y del ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, hemos logrado que el 107, que tenía su domicilio legal como institución acá en área Capital, pero sus médicos, enfermeras y choferes iban al interior, no percibían el ítem zona. A partir de ahora, lo van a comenzar a percibir”.

Luego fue de la Asociación de Médicos Empleados (AME), liderado por José Gerbán.

“Este es el tercer acuerdo entre del sector médico y el Gobierno. Se ha establecido una pauta salarial que, si bien es considerada insuficiente por el gremio médico, se ajusta a la actual situación económica del país”, dijo el secretario general.

Según lo acordado, el aumento salarial se implementará de la siguiente manera: se otorgarán 50.000 pesos en mayo, otros 50.000 pesos en junio, con un impacto en el aguinaldo, y finalmente, 100.000 pesos en julio. Es importante señalar que todas estas cifras son no remunerativas, lo que implica un impacto en el aguinaldo de los trabajadores”, informó Gerbán.

Además, explicó que “a partir del mes de junio, se aplicará una modificación en la ley de carreras sanitarias, lo que resultará en un incremento del salario básico médico”.

El secretario general de ATE, Jorge Flores, expresó: “Esta vez vinimos con los compañeros de la rama salud, con quienes tuvimos un ofrecimiento parecido a las demás reparticiones”.

“Está todo encuadrado dentro de los $100.000 en dos partes, pero en este caso en salud hay incremento en la libre disponibilidad o por carrera sanitaria que son ítems que también se mejoran”, contó Flores.

En esa línea, el secretario remarcó: “Estamos lejos de lo que pretendemos, pero sabemos cuál es la realidad que vive el país y la provincia, y por eso estamos acompañando”.

Por su parte, el representante de la comisión de Salud de UPCN, Roberto Orellana, contó: “Vamos a pasar a planta transitoria algunos trabajadores de la salud, que es lo más importante, sumado a un poco más de acuerdo salarial que se le va a incrementar en el bolsillo de cada trabajador”.

Al respecto, Orellana también dijo que ya están pasando la lista para que pasen cerca de 500 agentes, que estaba en reemplazo, a planta transitoria.