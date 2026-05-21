Para que puedas planificar tu jueves 21 de mayo sin inconvenientes, te acercamos la guía completa de servicios, prestaciones de salud y desvíos vigentes en la provincia. A continuación, el detalle de ANSES, las campañas sanitarias, las jornadas de reciclaje y los cortes de tránsito programados por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cronograma de pagos de ANSES

El organismo previsional continúa con el calendario de pagos correspondiente al mes de mayo. Durante la jornada de hoy percibirán sus haberes los siguientes beneficiarios:

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos): Documentos terminados en 8.

Documentos terminados en 8. Asignación Universal y Familiar por Hijo (AUH y SUAF): Documentos terminados en 8.

Documentos terminados en 8. Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 8.

Documentos terminados en 8. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio).

Se abona a todos los documentos correspondientes a la Primera Quincena (del 12 de mayo al 10 de junio). Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Se abona a todas las terminaciones de DNI (desde el 11 de mayo al 10 de junio).

Operativos de salud móviles

Hospital Móvil en la comuna de Santa Ana: Funcionará en su última jornada este jueves 21 de mayo, en el horario de 9 a 13. Las prestaciones incluyen servicios de enfermería, consultas virtuales, clínicas, pediátricas y obstétricas.

Funcionará en su última jornada este jueves 21 de mayo, en el horario de 9 a 13. Las prestaciones incluyen servicios de enfermería, consultas virtuales, clínicas, pediátricas y obstétricas. Tráiler de Salud Integral de la Mujer: Estará disponible hoy y mañana viernes 22 de mayo, de 8:30 a 12 horas, en el Club Sportivo del Norte (Manuel Estrada 244, Barrio Villa 9 de Julio). Ofrecerá atención de enfermería, nutrición, obstetricia, ecografías y talleres de prevención y promoción de la salud.

Jornadas de Ecocanje en San Miguel de Tucumán

Hasta el próximo sábado 23 de mayo, la Municipalidad capitalina mantiene habilitados distintos puntos para que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables:

Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco): de 9 a 12 horas.

de 9 a 12 horas. Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle): de 10 a 12 horas.

de 10 a 12 horas. Villa Angelina (Cangallo y Ayacucho): de 10 a 12 horas.

Cortes de tránsito por obras

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán informó el esquema de interrupciones viales para la jornada. Se recomienda a los conductores circular con extrema precaución o buscar rutas alternativas para evitar demoras.

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Cortes totales: