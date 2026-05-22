Guía de servicios para este viernes 22 de mayo: pagos de ANSES, operativos de salud y ecocanje Repasá toda la información necesaria para organizar tu día en Tucumán. El cronograma oficial de cobros con nuevas terminaciones habilitadas, la ubicación de los tráileres sanitarios en su última jornada y los puntos verdes en la capital.

Para que puedas planificar el cierre de tu semana sin inconvenientes, te acercamos la guía completa de servicios y prestaciones vigentes en la provincia para este viernes 22 de mayo. A continuación, el detalle del calendario de ANSES, las campañas sanitarias y las jornadas de reciclaje organizadas por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

Cronograma de pagos de ANSES

El organismo previsional avanza con el calendario correspondiente al mes de mayo, sumando nuevos grupos de beneficiarios. Durante la jornada de hoy percibirán sus haberes:

Jubilaciones y pensiones (haberes mínimos): Documentos terminados en 9.

Documentos terminados en 9. Jubilaciones y pensiones (superan el haber mínimo): Documentos terminados en 0 y 1.

Documentos terminados en 0 y 1. Asignación Universal y Familiar por Hijo (AUH y SUAF): Documentos terminados en 9.

Documentos terminados en 9. Asignación por Embarazo (AUE): Documentos terminados en 9.

Documentos terminados en 9. Prestación por Desempleo (Plan 1): Documentos terminados en 0 y 1.

Documentos terminados en 0 y 1. Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento): Se abona a todos los documentos correspondientes a la Segunda Quincena (del 22 de mayo al 10 de junio).

Se abona a todos los documentos correspondientes a la Segunda Quincena (del 22 de mayo al 10 de junio). Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): Se abona a todas las terminaciones de DNI (hasta el 10 de junio).

Operativos de salud móviles

Hospital Móvil en la comuna de El Bracho y El Cevilar: Atenderá en su última jornada este viernes 22 de mayo, en el horario de 9 a 13, frente a la comuna. Las prestaciones incluyen atención médica general, enfermería, controles de peso y talla, riesgo cardiovascular (RCVG), electrocardiograma (ECG), circunferencia abdominal, laboratorio, evaluación nutricional, test de VIH, trabajo social y llenado de fichas médicas.

Atenderá en su última jornada este viernes 22 de mayo, en el horario de 9 a 13, frente a la comuna. Las prestaciones incluyen atención médica general, enfermería, controles de peso y talla, riesgo cardiovascular (RCVG), electrocardiograma (ECG), circunferencia abdominal, laboratorio, evaluación nutricional, test de VIH, trabajo social y llenado de fichas médicas. Tráiler de Salud Integral de la Mujer: Tendrá su día de cierre hoy, de 8:30 a 12 horas, en el Club Sportivo del Norte (Manuel Estrada 244, Barrio Villa 9 de Julio). El espacio ofrece atención de enfermería, nutrición, obstetricia, ecografías y diversos talleres de prevención y promoción de la salud.

Jornadas de Ecocanje en San Miguel de Tucumán

Hasta el sábado 23 de mayo, la Municipalidad capitalina mantiene habilitados distintos puntos para que los vecinos puedan acercar sus materiales reciclables y contribuir al cuidado del medio ambiente:

Plaza San Martín (Lavalle y Chacabuco): de 9 a 12 horas.

de 9 a 12 horas. Palacio Municipal (9 de Julio y Lavalle): de 10 a 12 horas.

de 10 a 12 horas. Villa Angelina (Cangallo y Ayacucho): de 10 a 12 horas.