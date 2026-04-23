Inauguraron el Juzgado Federal N° 3 en Tucumán El nuevo tribunal está encabezado por el juez José Manuel Díaz Vélez y apunta a aliviar una carga de casi 100.000 causas anuales.

Tucumán dio este miércoles un paso clave con la puesta en marcha del Juzgado Federal N° 3, creado por ley hace 13 años y considerado uno de los hitos institucionales más relevantes de las últimas décadas en el norte argentino.

La jornada estuvo marcada por la jura del magistrado José Manuel Díaz Vélez, quien asumió formalmente al frente del nuevo tribunal en un acto que se realizó en la Cámara Federal de Apelaciones. Posteriormente, se concretó la inauguración del edificio ubicado en calle 9 de Julio, que funcionará como sede del juzgado.

El acto contó con la presencia del gobernador Osvaldo Jaldo, el vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente de la Corte Suprema de Tucumán, Daniel Leiva, además de autoridades judiciales, legislativas y del Gobierno nacional.

La habilitación del nuevo juzgado llega 47 años después de la creación del Juzgado Federal N° 2 y busca aliviar una estructura que tramita cerca de 100.000 causas anuales, muchas de ellas vinculadas a delitos complejos como narcotráfico, lavado de activos, trata de personas y fraudes electorales.

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