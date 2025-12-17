Habrá asueto administrativo el 24 y 31 para los empleados públicos Así reza el decreto del Poder Ejecutivo provincial 3.834 e invitó a sumarse a los otros poderes del Estado

El gobierno de la Provincia, a cargo de Osvaldo Jaldo, decretó asueto los días miércoles 24 y 31 de diciembre para la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales, fundamentando que “dichas festividades resultan propicias para estrechar los vínculos familiares, más aún de aquellas personas que deben recorrer largas distancias para conseguirlo, ya que tradicionalmente estas fechas constituyen motivo de festejo para las familias que habitan nuestro país”.

Además, el instrumento legal 3.834 faculta a los señores Ministros, Fiscal de Estado, Secretario General de la Gobernación y Secretarios de Estado independientes, a disponer medidas excepcionales para atender necesidades del servicio de las respectivas áreas de gobierno.

Por último “invita a los Poderes Legislativo, Judicial, Municipios, Entes Descentralizados y Organismos Autárquicos, a adherirse al asueto.